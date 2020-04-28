مفيش فايدة.. حملة مكبرة لفض الأسواق وتجمعات الباعة الجائلين

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بالوحدات المحلية لمركز شبراخيت والرحمانية من فض الاسواق والتجمعات الخاصة بالباعة الجائلين بالتنسيق مع شرطة المرافق ، في إطار تنفيذ قرارات رئيس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.



