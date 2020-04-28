مفيش فايدة.. حملة مكبرة لفض الأسواق وتجمعات الباعة الجائلين

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بالوحدات المحلية لمركز شبراخيت والرحمانية من فض الاسواق والتجمعات الخاصة بالباعة الجائلين بالتنسيق مع شرطة المرافق ، في إطار تنفيذ قرارات رئيس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.
واكد محمد عنتر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت أنه في إطار ذلك قامت إدارة الإشغالات بالوحدة المحلية عدد من السويقات والتجمعات العشوائية ، على الرغم من كثرة التحذيرات بمنع الأسواق للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وفي سياق آخر أكد المهندس هشام عابدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، على فض جميع التجمعات الخاصة بالباعة الجائلين بقرية سمخراط مشددا على تكثيف حملات تطهير ورش وتعقيم المنشآت ومباني الادارات الخدمية والشوارع لمنع إنتشار فيرس كورونا المستجد بين المواطنين.
وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد شدد على منع إقامة الأسواق العمومية والعشوائية والتجمعات وتكثيف اعمال التطهير ورش المنشآت والشوارع تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء فى إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع المخالفين لقرارات الحظر، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.