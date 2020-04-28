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أخبار العالم

يونيسيف: سيتم شراء معدات الوقاية من فيروس كورونا للبلدان ذات الدخل المنخفض

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:35 م
صدى البلد
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أ ش أ
 قالت المتحدثة بإسم منظمة "اليونيسف" ميركسى ميركادو ان الاتحاد العالمى للقاحات ( جافى ) قدم إلى المنظمة تمويلا بقيمة 40 مليون دولار وبشكل عاجل لتقوم يونيسيف بشراء معدات الحماية الشخصية وادوات الاختبارات والتشخيص لفيروس كورونا وغيرها من الامدادات الحيوية اللازمة لمكافحة الوباء نيابة عن 58 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل تستجيب للوباء . 
وأضافت خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء فى جنيف أن التمويل المقدم سوف يدعم نهجا موحدا ومنسقا لشراء وتأمين خطا للامداد بلوازم مكافحة وباء كورونا نيابة عن هذة البلدان اثناء وضع اللمسات الاخيرة على خطط هذه البلدان.
وقالت ان الاتحاد العالمى للقاحات أتاح حتى الآن مايصل إلى 200 مليون دولار لمساعدة البلدان على الاستجابة للوباء وأن معظم الطلبات التى تلقاها الاتحاد العالمى حتى الان كانت لمعدات الوقاية والحماية الشخصية من فيروس كورونا، وأن الطلب العالمى على المعدات الحيوية يتجاوز بكثير العرض المتاح وأن هذه الامدادات قد لا تكون متاحة بسهولة للدول بمجرد الانتهاء من خططها والموافقات على التمويل .

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