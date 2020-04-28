بعد حرق تابوت ممرض النجيلة.. هل ينتقل فيروس كورونا من نعوش الموتى للأحياء؟

أشعلت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم، الثلاثاء، النيران فى تابوت محمد السيد المحسناوي، ممرض النجيلة، وأحد شهداء الجيش الأبيض بفيروس كورونا، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات ومراسم دفنه بمسقط رأسه بقرية شبرا ملكان بنطاق دائرة مركز المحلة الكبرى لتأمين أرواح وحياة المواطنين.





وفي هذا التقرير سنتعرف على مدى احتمالية انتقال فيروس كورونا من نعش الموتى إلى الأحياء.





هل ينتقل فيروس كورونا من نعوش الموتى للأحياء



كشف الدكتور السيد قاعود، مدير إدارة صحة ثان المحلة، احتمالية نقل فيروس كورنا من نعش الموتى إلى الأحياء، حيث أكد أن أي مقتنيات يستخدمها المصاب بفيروس كورونا فى حياته أو بعد مماته من الممكن أن تكون بؤرة لنشر العدوي وتهديد حياة المواطنين.





تفاصيل حرق نعش متوفى كورونا في الغربية

وقال قاعود، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن فرق مكافحة العدوى أضرموا النيران فى المتوفى منعا لتفشي الوباء، وكان من الأفضل إشعال النيران تحت مستوى ارتفاع درجة حرارة كبير لضمان التخلص منه بشكل آمن والقضاء على الفيروس لتأمين حياة أهالي القرية.





وأضاف أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لتأمين المشاركين فى دفن جثمان السيدة بشكل آمن تحت حراسة أمنية مشددة، موضحا أنه من الأفضل أن يتم دفن جثامين موتى ضحايا وباء كورونا داخل توابيت خشبية خاصة لمنع انتشار وتفشي العدوى فى المقابر المخصصة لدفن الموتى والتابعة للأسر.





إجراءات منظمة الصحة العالمية مع موتى كورونا

وتابع: "وضعت منظمة الصحة العالمية وسائل آمنة لتأمين حياة المخالطين للمتوفين أثناء دفنهم منعا لانتقال العدوى عن طريق الملامسة أو الرذاذ، ومن بينها حرق النعوش المخصصة لنقل جثمان كورونا.





وأشار إلى أن مراسم الدفن تمت على أقصى استعدادات من الوقاية، وتم الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها أخصائيو الطب الوقائي أثناء عملية دفن مصابي فيروس كورونا.





إشعال نعش ممرض النجيلة في الغربية

وكانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية أعلنت اليوم، الثلاثاء، أنه تم إشعال النيران فى تابوت أحد مصابي عدوى وباء "كورونا القاتل" عقب الانتهاء من إجراءات ومراسم دفنه بمسقط رأسه بقرية شبراملكان بنطاق دائرة مركز المحلة الكبرى لتأمين أرواح وحياة المواطنين.





ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، في تعليماته إلى الدكتور السيد قاعود، مدير إدارة صحة ثان المحلة، بنشر فرق مكافحة العدوى أثناء إجراءات دفن محمد السيد المحسناوي، أحد شهداء الجيش الأبيض، والذي كان يعمل فني تمريض بمستشفى النجيلة بمحافظة مطروح عقب إصابته مفاجئة والتى أدت إلى تدهور حالته الصحية ووفاته.





وكانت مديرية الصحة أعلنت فى وقت سابق عن سلبية نتائج تحاليل الطاقم الطبي بمستشفى حميات بمركز بسيون عقب إجراء جميع التحاليل والفحوصات الطبية والرعاية العلاجية.