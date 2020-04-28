AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد حرق تابوت ممرض النجيلة.. هل ينتقل فيروس كورونا من نعوش الموتى للأحياء؟

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:00 م
حرق تابوت ممرض النجيلة
حرق تابوت ممرض النجيلة
Advertisements
أحمد علي

أشعلت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم، الثلاثاء، النيران فى تابوت محمد السيد المحسناوي، ممرض النجيلة، وأحد شهداء الجيش الأبيض بفيروس كورونا، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات ومراسم دفنه بمسقط رأسه بقرية شبرا ملكان بنطاق دائرة مركز المحلة الكبرى لتأمين أرواح وحياة المواطنين.


وفي هذا التقرير سنتعرف على مدى احتمالية انتقال فيروس كورونا من نعش الموتى إلى الأحياء.


هل ينتقل فيروس كورونا من نعوش الموتى للأحياء

كشف الدكتور السيد قاعود، مدير إدارة صحة ثان المحلة، احتمالية نقل فيروس كورنا من نعش الموتى إلى الأحياء، حيث أكد أن أي مقتنيات يستخدمها المصاب بفيروس كورونا فى حياته أو بعد مماته من الممكن أن تكون بؤرة لنشر العدوي وتهديد حياة المواطنين.


تفاصيل حرق نعش متوفى كورونا في الغربية

وقال قاعود، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن فرق مكافحة العدوى أضرموا النيران فى المتوفى منعا لتفشي الوباء، وكان من الأفضل إشعال النيران تحت مستوى ارتفاع درجة حرارة كبير لضمان التخلص منه بشكل آمن والقضاء على الفيروس لتأمين حياة أهالي القرية.


وأضاف أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لتأمين المشاركين فى دفن جثمان السيدة بشكل آمن تحت حراسة أمنية مشددة، موضحا أنه من الأفضل أن يتم دفن جثامين موتى ضحايا وباء كورونا داخل توابيت خشبية خاصة لمنع انتشار وتفشي العدوى فى المقابر المخصصة لدفن الموتى والتابعة للأسر.


إجراءات منظمة الصحة العالمية مع موتى كورونا

وتابع: "وضعت منظمة الصحة العالمية وسائل آمنة لتأمين حياة المخالطين للمتوفين أثناء دفنهم منعا لانتقال العدوى عن طريق الملامسة أو الرذاذ، ومن بينها حرق النعوش المخصصة لنقل جثمان كورونا.


وأشار إلى أن مراسم الدفن تمت على أقصى استعدادات من الوقاية، وتم الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها أخصائيو الطب الوقائي أثناء عملية دفن مصابي فيروس كورونا.


إشعال نعش ممرض النجيلة في الغربية

وكانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية أعلنت اليوم، الثلاثاء، أنه تم إشعال النيران فى تابوت أحد مصابي عدوى وباء "كورونا القاتل" عقب الانتهاء من إجراءات ومراسم دفنه بمسقط رأسه بقرية شبراملكان بنطاق دائرة مركز المحلة الكبرى لتأمين أرواح وحياة المواطنين.


ووجه  الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، في تعليماته إلى الدكتور السيد قاعود، مدير إدارة صحة ثان المحلة، بنشر فرق مكافحة العدوى أثناء إجراءات دفن محمد السيد المحسناوي، أحد شهداء الجيش الأبيض، والذي كان يعمل فني تمريض بمستشفى النجيلة بمحافظة مطروح عقب إصابته مفاجئة والتى أدت إلى تدهور حالته الصحية ووفاته.


وكانت مديرية الصحة أعلنت فى وقت سابق عن سلبية نتائج تحاليل الطاقم الطبي بمستشفى حميات بمركز بسيون عقب إجراء جميع التحاليل والفحوصات الطبية والرعاية العلاجية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نعوش حائرة.. ضحايا كورونا يبحثون عن مدفن والمواطنون يرفضون

عزل صحي للمخالطين.. إصابة 18 حالة بـ كورونا بقرية صفط تراب في المحلة

شاهد .. أهالي قرية صفط تراب بالغربية يدفنون سيدة توفيت بكورونا.. والمحافظ يطبق العزل

إشعال النيران فى نعش سيدة متوفاة بـ كورونا.. تعرف على التفاصيل

حرقوا النعش في الغربية.. هل ينتقل فيروس كورونا من صندوق الموتى للأحياء؟

عزل القرية.. ارتفاع عدد مصابي صفط تراب في الغربية بكورونا إلى ٢٣

ترشيحاتنا

هل يجوز القراءة من المصحف دون وضوء؟.. اعرف حكم الشرع

شاهد .. نورس يسحب "سنجاب" من حفرة ويبتلعه بالكامل

العراق: تفجير انتحاري في مدخل مديرية الاستخبارات في كركوك

الماء فيه سم قاتل.. قصة بحيرة أفريقية تقتل كل من يقترب منها.. صور

الشاى الأخضر أغربها.. 5 علاجات منزلية فعالة للتخلص من نزيف اللثة

لا تفزعوا..كوريا الجنوبية: نعلم مكان زعيم كوريا الشمالية وحالته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للسيدات.. تعرفي على أشهر أخطاء البسبوسة وطرق حلها

لوك طبيعي.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة مميزة

"القصر الملكي يفضل كيت ميدلتون".. ميجان ماركل تتحدث عن أزمتها مع الصحف البريطانية