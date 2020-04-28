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محافظات

بالمجان.. 3 معارض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والملابس في البحيرة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:43 م
معارض لتوزيع الأثاث
معارض لتوزيع الأثاث المنزلى
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جمالات الدمنهورى
أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة  على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم .

وأشار الى الدور الذى تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجًا،  وتكثيف المساعدات بها ، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها  .

 فيما أعلن عادل درغام - مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة عن تنظيم 3 معارض لتوزيع الأثاث والأجهزة المنزلية والملابس بالمجان على الأسر من محدودي الدخل والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بنطاق عزبة دميان  بمركز ومدينة أبو حمص وقرية النجيلة بكوم حمادة وعزب كوم دفشو بمركز كفر الدوار  .

وضمت المعارض أجهزة منزلية كهربية عبارة عن ( ثلاجات – غسالات – تليفزيونات – بوتاجازات ) بالإضافة لأثاث المنازل من  أنتريهات و مطابخ و غرف سفرة و غرف نوم و سجاد و مفروشات ومراتب فايبر  وملابس يتم توزيعها بالمجان علي حسب احتياج الأسر والحالات المستحقة 

وسيتم تحديد الحالات المستحقة و الأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي .

جاءت المعارض في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وعن كاهل المواطنين بالقرى الاكثر احتياجًا من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم .

وأشاد اللواء آمنة  بتنظيم مثل تلك المعارض والتي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، وبالقرى الأكثر احتياجا مؤكدًا على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر .
بالمجان.. 3 معارض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والملابس في البحيرة
بالمجان.. 3 معارض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والملابس في البحيرة
بالمجان.. 3 معارض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والملابس في البحيرة
بالمجان.. 3 معارض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والملابس في البحيرة
بالمجان.. 3 معارض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والملابس في البحيرة
بالمجان.. 3 معارض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والملابس في البحيرة
بالمجان.. 3 معارض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والملابس في البحيرة
بالمجان.. 3 معارض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والملابس في البحيرة
بالمجان.. 3 معارض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والملابس في البحيرة
بالمجان.. 3 معارض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والملابس في البحيرة
بالمجان.. 3 معارض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والملابس في البحيرة
بالمجان.. 3 معارض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والملابس في البحيرة
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