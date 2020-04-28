جامعة الأقصر تعلن قواعد تطبيق اختبارات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت جامعة الأقصر بقيادة الدكتور بدوى شحات رئيس الجامعة، فى بيانا لها اليوم الثلاثاء ، عن تفاصيل وقواعد تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بإختبارات الفصل الدراسى الثانى 2019/2020، للطلاب بكليات الجامعة.

واوضح البيان بانه بالنسبة لطلاب السنوات النهائية تقرر أن تستمر العملية التعليمية عن طريق التعلم عن بعد حتى 30 أبريل 2020، وتعقد لهم الإختبارات بصورة إعتيادية بعد فترة من رفع تعليق الدراسة، وتحسب لهم أعمال السنة الخاصة بهم بصورة إعتيادية، وجميع أعمال الكنترولات للسنوات النهائية تتم بصورة عادية طبقًا لما هو معمول به فى الظروف العادية، وتطبق قواعد الرأفة بصورة إعتيادية.

وأضافت البيان، أنه توجد قواعد عامة لطلاب سنوات النقل منها استمرار العملية التعليمية عن بعد حتى 30 أبريل 2020، وتختار الجامعة مشروع بحثى بديلًا عن الإختبارات الخاصة بمقررات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعة 2019/2020 بجميع كليات الجامعة، بحيث يكون لكل مقرر به اختبار تحريري أو شفوى أو كلاهما بشكل منفرد، ويطبق ذلك على كل الطلاب المقيدين "مستجد" فى سنوات النقل بكليات الجامعة للعام الجامعى 2019/2020، وتشمل المواصفات العامة للمروع البحثى ألا يقل عن 10 صفحات ولا يزيد عن 15 صفحة، ويحتوي على عنوان ومقدمة وموضوع البحث وخلاصة المراجع، ويراعى الطالب عدم كتابة اسمه او ما يدل عليه داخل متن البحث وإلا يعرض نفسه للمسائلة القانونية، وتراعى نسب الاقتباس والتشابه بين الأبحاث بحيث لا تتجاوز الحد المسموح به قانونًا، ويرفع أعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس المقررات موضوعات المشاريح البحثية على البوابة الإلكترونية للجامعة فى موعد غايته 25 مايو 2020.

وتابع بيان الجامعة ، على أنه يتم إستقبال المشاريع البحثية من الطلاب بكليات الجامعة المختلفة من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة بداية من 31 مايو وحتى 21 يونيو 2020، وتتولى شئون الطلاب المركزية مع الكليات ومشروع البوابة الالكترونية وضع الجداول الخاصة بكل الكليات تضمن فتة مناسبة للطالب مع عدم التحميل على سيرفرات الجامعة، وتتم أعمال الكنترول لسنوات النقل بصورة العادة بالنسبة للتخلفات والباقيين للإعادة، ويكون لهم حسابات على المنصة لاستخراج بيانات الناجحون والراسبون والغياب، وإدراجهم ضمن أعمال الكنترولات الإعتيادية حيث لا يحتسب دراجات مقررات الفصل الدراسى الحالى ضمن المجموع التراكمى للطالب، وتقوم كل كلية بوضع لجان لتقييم المشاريع البحثية للطلاب على أن تنتهى من عملها بحد أقصى 30 يونيو 2020، وتعلن نتيجة التقييم للطالب ضمن هذه الفترة، ويمنح الطلاب "الراسبون والغائبون"، فى تقديم المشاريع البحثية فترة ثانية لرفع مشروع بحثى مختلف يحدده القسم المختص، بحيث يتم رفعه فى موعد غايته 10/7/2020، ويستمر لمدة 10 أيام يعقبها 10 أيام آخرى للتقييم والنتائج.

وبالنسبة لطلاب سنوات النقل بنظام الفصل الدراسى، يتم تقييم الطالب فى مقررات الفصل الدراسى الثانى "ناجح أو راسب" دون إحتساب درجات ذلك الفصل فى المجموع التراكمى للطالب، وكل طالب فى سنوات النقل مقيد غير مستجد أو لديه مواد محملة أو تخلفات، يؤدى اختبارات عاديًا عقب فترة تعليق الدراسة ويدون له درجات طبقًا للواعد المعمول بها لكل كلية، وبالنسبة لمقررات المستمرة/ متصلة من الفصل الدراسى الأول وأدى الطالب بها إختبار يرصد له درجات الفصل الدراسى الأول وتضاف إلى المجموع التراكمى أما الفصل الدراسى الثانى فيرصد ناجح/راسب، أما المقررات التى لها جزء عملى/تطبيقى طبقًا للائحة كل كلية يؤجل تقييم الطالب فيما لما بعد فترة تعليق الدراسة، ويرصد لتلك المقررات تقدير غير مكتمل، وبعد اداء الاختبارات العملية يقيم المقرر كاملًا بناجح أو راسب، والتدريب الميدانى/ الصيفى يستأنف عقب فترة تعليق الدراسة مع رصد تقرير الطالب بها أيضًا ناجح/ راسب.