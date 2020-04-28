الضيوف أولًا .. 3 أسباب تمنع وقف عرض برنامج رامز جلال .. فيديو

موافقة الضيوف بموجب عقد رسمي

لا تُبث إلا بعد الحصول على موافقة الضيوف المعنيين. أوضح مصدر موثوق في "مجموعة MBC" من خلال بيان رسمي نشرته المحطة، أن حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي"





وقال إن موافقة الضيوف تتم عقب تعرّضهم للمقلب وليس قبله بموجب عقد رسمي يتم إبرامه، بحيث تجيز تلك الموافقات عرض الحلقات في إطار من التفاهم المشترك والثقة المُتبادلة.





إنتاج إماراتي لـ شركة مسجلة قانونيا





وفقا لنفس المصدر، برنامج "رامز مجنون رسمي" من إنتاج شركة مسجلة رسميًا وقانونيًا في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها، وهي MBC مصر، وMBC1، و MBC العراق، وMBC5 والتي تبث جميعها من الإمارات إلي جميع دول العالم، عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إضافة إلى منصّة "شاهد" للفيديو حسب الطلب VOD.





وبناء على ذلك، فإن عدم تولي أي جهة مصرية إنتاج البرنامج قد يحول دون إلزامها وفقا لقوانين الرقابة المصرية بوقف البرنامج أو تعطيل إذاعته.





القناة ليست مصرية





معلوم أن قناة MBC بكل فئاتها ليست تابعة للمجلس الأعلى للإعلام في مصر، نظرا لأنها قناة سعودية لا يسري عليها ما يسري على الفضائيات المصرية من عقوبات أو جزاءات.





وقد يلجأ المجلس الأعلى للإعلام لتوجيه خطاب إلى القناة بشأن المخالفات التي يتم رصدها من خلال الحلقات، لكنه في الاخير لن يتخذ قرارا بشأن منع إذاعته نظرا لعدم الاختصاص.





وأشار المصدر الموثوق إلى أن هذا النمط من البرامج الترفيهية حاضر بقوة عالميًا ويتمتع بشعبية كبيرة على الكثير من التلفزيونات والشبكات الرائدة، والأمر نفسه ينطبق على برنامج "رامز "في كل موسم، بدليل أن الحلقتين الأولى والثانية من "رامز مجنون رسمي" لهذا الموسم حظيتا بنسب مُشاهدة قياسية وتفاعلات مليونية، وهو يتبوأ اليوم مركز الصدارة في معظم الدراسات التقديرية الأولية لنسب المُشاهَدة.



