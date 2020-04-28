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برلمان

البرلمان ينظر إعلان الطوارئ الأحد المقبل بحضور رئيس الوزراء

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:30 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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محمود فايد- فريدة محمد
تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، الأحد المقبل، نظر قرار رئيس الجمهورية رقم (١٦٨) لسنة ٢٠٢٠، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ .

جاء ذلك وفق جدول أعمال المجلس، حيث سيتم وفقا للائحة الداخلية للمجلس الاستماع لبيان الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالجلسة العامة عن الأسباب والمقررات التي دعت لإعلان حالة الطوارئ.

وعقب ذلك سيحال البيان إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس،. والأغلبية المطلوبة هي أغلبية عدد أعضاء المجلس.

وشهد  الأٍسبوع الماضي عودة مجلس النواب لاستئناف  جلساته بعد توقف دام 42 يومًا فى ضوء التدابير والمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا،حيث كانت العودة أيضا والعمل فى ظل تدابير وقائية صارمة  لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، حيث أعمال تطهير وتعقيم بالمجلس،  والتزام بإرتداء الكمامات، وتوقيع البصمة بالعين، مع تطبيق ضوابط التباعد الاجتماعي وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية.
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