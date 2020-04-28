أعلى البراكين ارتفاعا في أوراسيا يواصل ثورانه.. فيديو

عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو من أمام أعلى البراكين ارتفاعا في أوراسيا، والذى يواصل ثورانه.









وكشفت القناة، عن أن بركان كليوتشيفسكوي، أطلق أعلى البراكين ارتفاعا في أوراسيا (يبلغ ارتفاعه 4750 مترا)، الواقع في شبه جزيرة كامتشاكا بأقصى شرق روسيا، عمودا من الدخان ونفث رماده على ارتفاع 7 كم فوق سطح البحر.









وفى سياق آخر، أعلن المركز الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، وقوع انفجار بركاني ضخم ببركان "سترومبولي" بجزيرة "صقلية" الإيطالية، حيث أشارت بعض وسائل الإعلام إلي أن فوران البركان كان مصحوبا بخروج كميات هائلة من الحمم البركانية ووصولها إلى قاعدة الجبل وحتى شاطئ البحر.









ولم ترد أي تقارير تفيد بوقوع إصابات أو قتلي، إلا أنه تم التبليغ عن وقوع عدد من الحرائق الصغيرة بإحدى القرى المتواجدة بالجزيرة.



