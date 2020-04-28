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اقتصاد

لو عاوز تستثمر.. أسعار الفائدة بشهادات الإيداع بالبنك الأهلي.. تفاصيل

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:03 م
البنك الأهلي
البنك الأهلي
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محمد يحيي

 يستعرض صدى البلد أسعار الفائدة على 3أنواع من  الأوعية الادخارية بالجنيه المصري في البنك الأهلي المصري  وهي كالاتي:

الشهادات البلاتينية:

الشهادة البلاتينية السنوية:

تصدر لمدة سنة بقيمة 1000 جنيه و مضاعفاتها بعائد 15% يتم احتسابه شهريا، و تتميز الشهادة بإنه يمكن لحاملها الإقتراض من أي فرع تابع للبنك الأهلي ووفقا للتعاليمات السارية، بالإضافة لإصدار بطاقة إئتمان بضمان الشهادة.

ويمكن لحائز الشهادة استردادها بعد مرور 6 شهور من الإكتتاب اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، أو في نهاية المدة حيث يتم استرداد كامل المبلغ المدفوع 

 

الشهادة البلاتينية لـ3 سنوات:

تصدر لمدة سنة بقيمة 1000 جنيه و مضاعفاتها بعائد 12% شهري أو 12.25% كل 3 شهور؛ يتم احتسابه شهريا، و تتميز الشهادة بإنه يمكن لحاملها الإقتراض من أي فرع تابع للبنك الأهلي ووفقا للتعاليمات السارية، بالإضافة لإصدار بطاقة إئتمان بضمان تلك الشهادة.

ويمكن لحائز الشهادة استردادها بعد مرور 6 شهور من الإكتتاب اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، أو في نهاية المدة حيث يتم استرداد كامل المبلغ المدفوع .

 

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

 

الشهادة ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات:

مدة الشهادة 3 سنوات وتصدر بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته بعائد 9.5% ويتم احتسابه كل 3 شهور.

تتيح تلك الشهادة لحاملها الاقتراض بضمان تلك الشهادة من أي من فروع مصرفنا وفقا و التعليمات السارية، و اصدار اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها، كما أن العائد المتغير مرتبط بأسعار الإيداع بالبنك المركزي بزيادة 0.25% يتم تطبيقه من اليوم التالي لشراء الشهادة.

ويمكن لحائز الشهادة استردادها بعد مرور 6 شهور من الإكتتاب اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، أو في نهاية المدة حيث يتم استرداد كامل المبلغ المدفوع .

 

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري:

تصدر  الشهادة لمدة 5 سنوات بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته بعائد 11% يتم احتسابه شهريا، إذ تتيح لحاملها ميزة

الاقتراض بضمان تلك الشهادة من أي من فروع مصرفنا وفقا و التعليمات السارية، و اصدار اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها.

ويمكن لحائز الشهادة استردادها بعد مرور 6 شهور من الإكتتاب اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، أو في نهاية المدة حيث يتم استرداد كامل المبلغ المدفوع .

 

شهادة امان المصريين:

تصدر الشهادة لمدة 3 سنوات بقيمة 500 جنيه و بحد أقصي 2500 جنيه بعائد 16% يتم احتسابه بنهاية مدة الشهادة، ويمكن استرداد قيمتها في أي وقت من تاريخ الشراء بحسب رغبة العميل بالقيمة الإسمية بالإضافة للعوائد المتبقية بعد خصم الاقساط   

تعطي الشهادة مزايا لحائزها من بينها وثيقة تامين علي الحياه للعميل من سن 18 سنة حتى 59 سنة وبدون كشف طبي، سداد قيمة قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة، صرف تعويض للمؤمن عليه "صاحب الشهادة" بقيمة 50 ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية  و ربع مليون جنيه حال الوفاة في حادث، وتوفر معاش شهري لورثة صاحب الشهادة حال الوفاة.

 

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