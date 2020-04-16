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اقتصاد

البنك الأهلي المصري يحقق 20.2 مليار جنيه صافي أرباح في يونيو 2019

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:08 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

أعلن البنك الأهلي المصري عن نتائج أعماله عن العام المالي 2018/2019 وذلك بعد انعقاد الجمعية العامة للبنك يوم الخميس الموافـــق 16 ابريل 2020 لاعتماد القوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في30 يونيو 2019، حيث حقق صافي أرباح بعد الضرائب قدرها 20.2 مليار جنيه في30 يونيو 2019 محققا بذلك معدل نمو بلغ 100 %، كما وافقت الجمعية العامة على رفع رأس المال المرخص به الى 100 مليار جنيه والمصدر و المدفوع من 35 مليار جنيه الى 50 مليار جنيه كما أقرت الجمعية العامة للبنك نحو 1.5 مليار جنيه توزيعات نقدية لوزارة المالية بصفتها المالك.

​كما ارتفع اجمالي المركز المالي ليصل الي 1.6 مليار جنيه في يونيو 2019، فيما بلغت حقوق الملكية بالبنك نحو 110 مليار جنيه في يونيو 2019. 

كما حققت محفظة القروض بالبنك معدلات نمو مرتفعة حيث بلغت 542 مليار جنيه في يونيو 2019 بمعدل نمو 19% وارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى لتصل إلى 411 مليار جنيه بمعدل نمو 12 % كما وصل اجمالي محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 58 مليار جنيه في يونيو 2019 بمعدل نمو 32 %.
​ 
وفي مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض الى 73 مليار جنيه بمعدل نمو 62% في حين بلغ اجمالي ودائع العملاء نحو 1.2 تريليون جنيه في يونيو 2019 بمعدل نمو 15%
     
​واستمرارًا لتفعيل مبدأ الشمول المالي بلغ عدد عملاء البنك 12.4 مليون عميل في يونيو 2019 بمعدل نمو 13 % اضافة الى قيامه بتطوير الاستراتيجية الخاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية وإطلاق المرحلة الثانية من الإنترنت البنكي " الأهلي نت " والذي وصل عدد المشتركين به إلى نحو 1.6 مليون من العملاء الأفراد ونحو 13 ألف للعملاء من الشركات، كما بلغت محفظة الفون كاش نحو 1.6 مليون عميل.

وتدعيما لدوره المتنامي في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية وكونه أكبر المؤسسات المالية في مصر في هذا الملف، فقد بلغ اجمالي مساهمات البنك في هذا المجال نحو 6 مليار جنيه خلال خمسة سنوات منها 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2018/2019.
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