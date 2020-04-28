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فن

بعد إطلاقها.. "اللي قادرة" .. آمال ماهر تشعل تويتر بتتر مسلسل "ليه لا"

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:02 م
صدى البلد
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منار نور

نشرت الفنانة آمال ماهر، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، تتر مسلسل "ليه لأ"، الذي تقوم ببطولته الفنانة أمينة خليل، والأغنية تحمل اسم "اللي قادرة".


المسلسل من المقرر ف الثاني من شهر رمضان الجاري، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وأغنية التتر من كلمات نادر عبد الله وتوزيع خالد عز.


دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #امال_ماهر ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .



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