جمال شعبان محذرا: كورونا يعمل على انخفاض الهيموجلوبين.. فيديو

حذر الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب، من مخاطر فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، موضحا أنه يعمل على تكسير كرات الدم الحمراء و يتسبب في انخفاض الهيموجلوبين.





وقال «جمال شعبان» خلال في برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة «صدى البلد» إن كورونا قد يستسبب في فصل بلازما الدم والصفايح التي تفيد المرضى، لذلك يطالب بالتبرع بالدم للمرضى لإنقاذ حياة الإنسان.





وأضاف العميد السابق لمعهد القلب، أن التبرع بالدم يساعد الإنسان في الاطمئنان على نفسه وعلى صحته لأن التبرع لا يتم إلا بعد اختبارات وفحص، والتبرع مكسب للطرفين؛ مشيرا الي أن التبرع بالدم يحفز النخاع العظمي على تكوين خلايا دم بيضاء طازجة فضلا عن الأجر والثواب الذي يناله المتبرع.



