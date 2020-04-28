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رياضة

الفرق المصرية تتفوق على القارة السمراء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:56 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، أن الفرق المصرية ممثلة في الأهلي والزمالك، هم الأكثر وصولا للدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وصلت من مصر فرق للدوري نصف النهائي في 31 مناسبة، وجاءت الكونغو في المركز الثاني بـ20 مرة، بالتساوي مع تونس التي وصلت أنديتها إلى نفس الدور.

وتحتل غانا المركز الثالث برصيد 15 مرة، بعدها الجزائر بـ14 مرة، ثم الكاميرون والمغرب ونيجيريا برصيد 13 مرة لكل منهم.

وتأهل الأهلى والزمالك إلى منافسات دور نصف النهائي من بطولة دورى أبطال إفريقيا .

وكان من المقرر ان يواجه الاهلي منافسه الوداد المغربي كما يواجه الزمالك منافسه الرجاء في ذهاب دور نصف نهائي البطولة في الاسبوع الاول من شهر مايو المقبل قبل إعلان البلدين توقف الانشطة الرياضية والمسابقات المحلية علي خلفية انتشار فيروس كورونا 

جدير بالذكر ان الفائز ببطولة دورى ابطال افريقيا يحصل علي 2.5 مليون دولار والوصيف يحصل علي 1.25 مليون دولار حسب لوائح الاتحاد الافريقي .

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