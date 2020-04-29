AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

رمال.. رواية مترجمة تصف مجتمع غرب القارة تصدرها هيئة الكتاب

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي؛ رواية بعنوان “رمال” لمؤلفها فولفجانج هروندوف؛ ترجمة عمرو وجيه.


الرواية تصف مجتمعا فى غرب أفريقيا مع الحياة فى مستعمرات به فى دولة به يرجح أنها “مالى”؛ وكتبها المؤلف بطريقة تجعل القاريء يميل إلى استكمالها حتى النهاية.


فيما تبث الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي؛ عبر قناتها على يوتيوب؛ فى التاسعة والنصف من مساء غد الأربعاء ٢٩ أبريل؛ لقاء خاصا للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى والمطرب الكبير على الحجار؛ بين جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب عام ٢٠٠٣ .

وتأتى عملية بث الهيئة للأرشيف المرئي والمطبوع لديها ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة “خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك”، والتى أطلقتها الوزيرة فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة المصرية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.


كما تتيح هيئة الكتاب عبر بوابة وزارة الثقافة؛ تحميل الكتب والإصدارات الخاصة بها مجانا، وبدأت بالأمس فى تفعيل أنشطة صالون القاهرة الثقافى الدولى أون لاين عبر صفحته على موقع فيس بوك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشهيق والزفير أحدث إصدارات هيئة الكتاب

شاهد.. ظهور نادر لـ يوسف إدريس بمعرض الكتاب على قناة الثقافة

حسين فهمى يبوح بأسرار مشواره الفنى على يوتيوب هيئة الكتاب.. فيديو

«الثقافة بين إيديك».. 14 شخصية تشارك في معرض الكتاب على يوتيوب خلال رمضان

فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة.. زكى نجيب محمود على قناة هيئة الكتاب غدا

غدا.. محمود الخطيب يلتقي مع الجمهور على قناة هيئة الكتاب

ترشيحاتنا

إرشادات عاجلة من التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل انطلاق الامتحانات الإلكترونية

توحشت المغرب .. بسمة بوسيل تغني لبلدها

دليل جديد يكشف فبركة برنامج رامز مجنون رسمي .. تفاصيل

نجاح تجربة لقاح كورونا في جامعة أكسفورد على أقرب أنواع القرود للإنسان

بعد تجسيد دور والدتها .. فرق عمر صادم بين سوسن بدر وليلى عز العرب

نجم الدوري المغربي وهداف الكونفدرالية يقترب من الدوري المصري.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة سيئة .. مخاطر تناول الحلويات على السحور

شاهد.. اشتعال حريق أثناء حلقة طبخ في برنامج شهير

شاهد.. تسريب صور BMW الفئة الخامسة 2021 فيس ليفت