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رياضة

قميص مارادونا بـ 60 ألف دولار لمواجهة الكورونا في نابولي

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:51 م
صدى البلد
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أحمد هاني

حصد قميص الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا الذي تبرع به في مزاد عبر الأنترنت 60 ألف دولار، من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مدينة نابولي جنوب إيطاليا.

وكتب مارادونا عبر حسابه على إنستجرام: "لقد فزنا بمباراة أخرى لنابولي وأحبائنا أهالي نابولي. ربما قد تكون المباراة الأهم وفزنا بها معا. متحدون بالطريقة التي كنا عليها دائما".

وتعتبر إيطاليا من أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا، وكانت على رأس لائحة الإصابات والوفيات لفترة طويلة قبل أن تصبح الثالثة من حيث الإصابات خلف الولايات المتحدة وإسبانيا، والثانية من حيث الوفيات بعد الولايات المتحدة.

وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.

ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

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