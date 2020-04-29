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فن

خيانة عهد الحلقة 5 .. حجز خالد أنور في مصحة الإدمان

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:08 ص
خالد أنور
خالد أنور
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آيه عاطف
شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، العديد من الأحداث المشوقة، أثناء عرضه ضمن أعمال الموسم الرمضاني 2020.


تطورت حالة خالد أنور "هشام" بعد سيطرة المخدرات على جسده، كما نجت حلا شيحة "فرح" من الحادث الذي تعرضت له في الحلقة السابقة لكنها مازالت تخطط للانتقام من ابن يسرا، "خالد أنور".


بينما قامت يسرا، بنقل خالد أنور "هشام" إلى مصحة للعلاج من الإدمان، كما ساعدت ابن شقيقها للتخلص من صور مسيئة له كانت في حوزة شاب يبتزه.


وظن شقيق يسرا أن خالد أنور، هو الذي قام بتصوير نفسه في اوضاع مخلة، لذا حاول أن يستغل الصور ضد يسرا، لكنه اكتشف في نهاية الامر أن ابنه هو صاحب الصور وأن يسرا ساعدته لمسحها والتخلص منها، ومن المتوقع أن يتحول موقفه خلال الحلقات القادمة بعدما اكتشف مساعدة يسرا لابنه. 


يذكر أن أحداث الحلقة الأولى من المسلسل بدأت بارتداء يسرا لفستان زفاف، وتتعرض فجأة لهجوم من أيد مرعبة، لتمسك ساطورا وتقطع يديها، ومن ثم نكتشف أنه كان مجرد كابوس.
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