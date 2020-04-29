نيللى كريم وآسر ياسين يشعلان التيك توك.. شاهد

شارك الفنان اسر ياسين، جمهوره بفيديو جديد طرحه عبر تطبيق "تيك توك"، ثم نشره عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.









وظهر اسر ياسين، في تحدٍ جديد على "تيك توك"، برفقة النجمة نيللى كريم، وهما يغنيان اغنية مليونير والتى شاركت فيها الغناء كدعاية لمسلسلها الجديد وهو ما قوبل بإعجاب آلاف المتابعين.













ويعرض حاليا مسلسل بـ "100 وش" من بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.









وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.









مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.











