تريند الفيسبوك.. طريقة عمل السمبوسة بوصفات شهية

اختلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي على اسم أكلة السمبوسة الشهية، فاحتاروا مابين "السمبوسة" أم "السمبوسك"، وهي أكلة شهية بعض النظر عن اسمها، وسريعة التحضير ومناسبة لمائدة الإفطار في رمضان حيث يمكن حشوها بأطعمة مختلفة تنال إعجاب الجميع.

إليكي طريقة عمل السمبوسة بطرق مختلفة :





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أولًا طريقة عمل السمبوسة باللحم المفروم :





مكونات السمبوسة باللحم المفروم :

ربع كيلو لحم مفروم

بصلة صغيرة

ملح وفلفل وكمون

بهارات لحم

ملعقتين زبدة

ملعقة صلصلة

لفة سمبوسة جاهزة

زيت للقلي





طريقة عمل السمبوسة باللحم المفروم :

ابشري البصل وشوحيه في الزيت ثم ضيفي اللحم المفروم

ضيفي البهارات و عصجي اللحم

ضيفي الصلصلة حتى يصبح لونها فاتح

اطفئى النار بعد أن تنضج اللحم المفروم واتركيها تبرد

ابدأي في حشو كل قطعى من السمبوسة بكمية قليلة من اللحم المفروم

لفيها على شكل مثلث

اقليها في الزيت أو ضعيها في صينية وأدخليها الفرن .





ثانيًا طريقة عمل السمبوسة بالسبانخ و الجبن :





مكونات السمبوسة بالسبانخ و الجبن :

لفة سمبوسة جاهزة

كوب سبانخ طازجة

بصلة

ثوم مهروس

زيت

دبس رمان

ملح وفلفل وبهارات

جبن شيدر مبشورة

جبن رومي مبشورة





طريقة عمل السمبوسة بالسبانخ والجبن :

اسلقي السبانخ ثم ضيفيها في ماء بارد وصفيها جيدا

في وعاء ضعي الزيت وضيفي البصل والثوم وقلبيهم

ضيفي السبانخ والملح والفلفل والبهارات وقلبيهم معا

ضيفي السبانخ في وعاء وضيفي لها الجبن

ابدئي في حشو قطع السمبوسة بخليط السبانخ والجبن

اقليها في زيت غزير.



