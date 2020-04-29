AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تريند الفيسبوك.. طريقة عمل السمبوسة بوصفات شهية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:29 ص
طريقة عمل السمبوسة
طريقة عمل السمبوسة
Advertisements
رشا عوني
اختلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي على اسم أكلة السمبوسة الشهية، فاحتاروا مابين "السمبوسة" أم "السمبوسك"، وهي أكلة شهية بعض النظر عن اسمها، وسريعة التحضير ومناسبة لمائدة الإفطار في رمضان حيث يمكن حشوها بأطعمة مختلفة تنال إعجاب الجميع. 
إليكي طريقة عمل السمبوسة بطرق مختلفة : 

اقرأ أيضًا:

أولًا طريقة عمل السمبوسة باللحم المفروم : 

مكونات السمبوسة باللحم المفروم : 
ربع كيلو لحم مفروم
بصلة صغيرة
ملح وفلفل وكمون
بهارات لحم
ملعقتين زبدة 
ملعقة صلصلة
لفة سمبوسة جاهزة 
زيت للقلي

طريقة عمل السمبوسة باللحم المفروم : 
ابشري البصل وشوحيه في الزيت ثم ضيفي اللحم المفروم 
ضيفي البهارات و عصجي اللحم
ضيفي الصلصلة حتى يصبح لونها فاتح
اطفئى النار بعد أن تنضج اللحم المفروم واتركيها تبرد
ابدأي في حشو كل قطعى من السمبوسة بكمية قليلة من اللحم المفروم
لفيها على شكل مثلث
اقليها في الزيت أو ضعيها في صينية وأدخليها الفرن . 

ثانيًا طريقة عمل السمبوسة بالسبانخ و الجبن : 

مكونات السمبوسة بالسبانخ و الجبن : 
لفة سمبوسة جاهزة 
كوب سبانخ طازجة 
بصلة 
ثوم مهروس
زيت
دبس رمان
ملح وفلفل وبهارات
جبن شيدر مبشورة
جبن رومي مبشورة

طريقة عمل السمبوسة بالسبانخ والجبن : 
اسلقي السبانخ ثم ضيفيها في ماء بارد وصفيها جيدا
في وعاء ضعي الزيت وضيفي البصل والثوم وقلبيهم
ضيفي السبانخ والملح والفلفل والبهارات وقلبيهم معا
ضيفي السبانخ في وعاء وضيفي لها الجبن 
ابدئي في حشو قطع السمبوسة بخليط السبانخ والجبن
اقليها في زيت غزير.

تريند الفيسبوك.. طريقة عمل السمبوسة بوصفات شهية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنفطر إيه النهارده؟ فول باللحم المفروم مع البيض بالخضراوات اللذيذ

هنتعشى إيه النهاردة.. جربي أكلة البرك التركية مع السلطة اليونانية

هنتغدى إيه النهاردة .. طاجن النجرسكو مع البانيه المشوي

هنتغدى أيه النهاردة.. أرز باللحم المفروم مع سيجار الجبنة اللذيذ

طريقة عمل جلاش بالسبانخ للشيف شربيني

هنتغدى إيه النهاردة.. طاجن بامية باللحمة الضانى مع الأرز الأبيض اللذيذ

ترشيحاتنا

أحمد موسى يكشف موعد استلام مصر قرض صندوق النقد الدولي الجديد

موعد أذان الفجر سادس أيام رمضان

حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول إلى ريال مديد او إنتر ميلان

تعليق ناري لـ مرتضى منصور على مشاركة "علي معلول" ببرنامج رامز جلال.. فيديو

بشرط وحيد.. الصحة : نهاية كورونا فى مصر 19 مايو.. فيديو

مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن راتب رامز جلال ببرنامجه ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمالك في رمضان.. تعلمي تنظيف البشرة العميق بأقل التكاليف

تريند الفيسبوك.. طريقة عمل السمبوسة بوصفات شهية

تصميم خيالي.. جينيسيس GT70 كوبيه تظهر بالشكل التخيلي.. فيديو وصور