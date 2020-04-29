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رياضة

أندية الدوري الإنجليزي ترفض استئناف المباريات على ملعب ويمبلي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:39 ص
ملعب ويمبلي
ملعب ويمبلي
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محمد رشاد
ترفض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، فكرة استخدام ملعب ويمبلي ضمن الأماكن المحايدة التي يمكن استغلالها لإقامة المباريات المتبقية من الموسم الحالي من البطولة، والذي توقف في شهر مارس الماضي نتيجة تفشي فيروس كورونا.

ومن المؤكد أن المباريات ستقام خلف الأبواب المغلقة حال استئناف الموسم، أي بدون حضور جماهير.

وذكرت تقارير صحفية سابقة أن هناك اتجاهًا لإقامة المباريات المتبقية من النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي في ملاعب محايدة، حتى يتسنى لقوات الأمن فرض سيطرتهم ومنع الجماهير وعدم استنزاف مجهودهم في أماكن متعددة.

وتواجد ملعب ويمبلي ضمن الأماكن المقترحة، وهو ما لم يلق قبولًا لدى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك حسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية.

وأوضحت أن مسؤولي الدوري الإنجليزي يحبذون فكرة استغلال ملعب ويمبلي حيث يحتوي على غرف ملابس متعددة، وسيساعد على تطبيق الابتعاد الاجتماعي نظرًا لأنه شاسع، وله مداخل مختلفة مما يسهل الوصول إليه،  ويمكن استخدامه حتى لتنظيم عدة مباريات في يوم واحد.

وأشارت إلى أنه على الرغم من ذلك، هناك معارضة من أندية الدوري الإنجليزي حول فكرة استخدام أماكن محايدة، وتحديدًا ملعب ويمبلي لأن هناك شعورًا بأن ذلك يعني منح ميزة أكبر لأندية لندن، أي تلك الأندية القريبة من هذا الملعب.
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