مسلسل ليالينا 80 الحلقة 5.. غادة عادل تكتشف زواج إياد نصار عرفياً

وكانت الحلقة الرابعة من المسلسل، قد شهدت حديثًا عن الجماعات الإخوانية، بين حسنى شتا "مجدى" ووالده صبرى عبد المنعم وعدد من أصدقائهم فى إحدى قهاوى وسط البلد، بعد ما أكد لهم "مجدى" أن ميدو عادل يحتاج إلى "قدم صناعية" بعد الحادث الذى تعرض له، كما حدثت مشادة كلامية بين محمد على رزق وزوجته "زينب"، بسبب الإنجاب.





وطلب "هشام" إياد نصار من زوجته غادة عادل أن تهدئ الأمور بينهما بعد البعد والجفا الذى تم بينهما والخلافات المستمرة بينهما، واعترضت غادة على كلامه وأكدت له أن الوقت غير مناسب بسبب حادث ابنتهما، ويبدو أن الغيرة تملكت من "هشام"، بعد رؤية زميلها "مدحت"، محمد الشقنقيري فى المستشفى للاطمئنان على ابنتها بعد الحادث التي تعرضت له.





وتوالت الأحداث بزيارة "جلال" خالد الصاوى، لـميدو عادل وصابرين للاطمئنان عليه بعد الحادث وفقدان ساقه، وأكدت "رقية" والدة ميدو أنهم تنازلوا عن القضية منعا للمشاكل، وتعجب ميدو من طريقة "جلال"، ونظراته لوالدته، كما غضب "هشام" إياد من شقيقه "جلال" بسبب تواجده فى المستشفى.