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فن

مسلسل ليالينا 80 الحلقة 5.. غادة عادل تكتشف زواج إياد نصار عرفياً

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:39 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
اكتشفت غادة عادل زواج زوجها إياد نصار عرفيا من دون علمها ضمن أحداث الحلقة 5 من مسلسل ليالينا 80، فيما استشارت مديرها بالعمل محمد الشقنقيري والذي نصحها بمواجهته فورا.

وكانت الحلقة الرابعة من المسلسل، قد شهدت حديثًا عن الجماعات الإخوانية، بين حسنى شتا "مجدى" ووالده صبرى عبد المنعم وعدد من أصدقائهم فى إحدى قهاوى وسط البلد، بعد ما أكد لهم "مجدى" أن ميدو عادل يحتاج إلى "قدم صناعية" بعد الحادث الذى تعرض له، كما حدثت مشادة كلامية بين محمد على رزق وزوجته "زينب"، بسبب الإنجاب.

وطلب "هشام" إياد نصار من زوجته غادة عادل أن تهدئ الأمور بينهما بعد البعد والجفا الذى تم بينهما والخلافات المستمرة بينهما، واعترضت غادة على كلامه وأكدت له أن الوقت غير مناسب بسبب حادث ابنتهما، ويبدو أن الغيرة تملكت من "هشام"، بعد رؤية زميلها "مدحت"، محمد الشقنقيري فى المستشفى للاطمئنان على ابنتها بعد الحادث التي تعرضت له.

وتوالت الأحداث بزيارة "جلال" خالد الصاوى، لـميدو عادل وصابرين للاطمئنان عليه بعد الحادث وفقدان ساقه، وأكدت "رقية" والدة ميدو أنهم تنازلوا عن القضية منعا للمشاكل، وتعجب ميدو من طريقة "جلال"، ونظراته لوالدته، كما غضب "هشام" إياد من شقيقه "جلال" بسبب تواجده فى المستشفى.

مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على CBC الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحًا، و 1.45 صباحًا، وهو بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى.

وبمشاركة كل من نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس.

المسلسل اجتماعى درامى من دفتر أحوال الأسرة المصرية يرصد مشكلات المجتمع المصرى منذ فترة الثمانينيات، وكيف كانت الأفكار والتوجهات فى المجتمع خلال تلك الفترة مرورا بفترة التسعينات وحتى قدوم الالفية الجديدة.

مسلسل "ليالينا 80" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.

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