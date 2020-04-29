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فن

نفسى أحارب.. إدوارد يوجه رسالة مؤثرة لـ أمير كرارة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:52 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
وجَّه الفنان إدوارد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، رسالة إلى زميله الفنان أمير كرارة .

وجاء فى الرسالة :"عالمى يا أمير خلتنى أعيط ونفسى أحارب وأحافظ على كل شبر فى أرضنا ..الجيش المصرى اقوى جيش في العالم".

ويذكر ان صدرت الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار تريند موقع تويتر بعد بداية العرض بثوان.

ونشرت شركة سينرجى عبر حسابها على "فيسبوك" تغريدة قالت فيها: "أثناء عرض حلقة اليوم، الاختيار الأول على تويتر مصر.. حصريا الاختيار على ON الساعة 9 مساء يوميا، الإعادة الساعة 4 صباحا .

تدور أحداث مسلسل الاختيار عن قصة حقيقية حول الوفاء والخيانة، حيث يتناول العمل حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين مربع البرث فى مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

.مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وإسلام جمال وسيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى ومن إنتاج سينرجى
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