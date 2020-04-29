نفسى أحارب.. إدوارد يوجه رسالة مؤثرة لـ أمير كرارة

وجَّه الفنان إدوارد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، رسالة إلى زميله الفنان أمير كرارة .



وجاء فى الرسالة :"عالمى يا أمير خلتنى أعيط ونفسى أحارب وأحافظ على كل شبر فى أرضنا ..الجيش المصرى اقوى جيش في العالم".

ويذكر ان صدرت الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار تريند موقع تويتر بعد بداية العرض بثوان.





ونشرت شركة سينرجى عبر حسابها على "فيسبوك" تغريدة قالت فيها: "أثناء عرض حلقة اليوم، الاختيار الأول على تويتر مصر.. حصريا الاختيار على ON الساعة 9 مساء يوميا، الإعادة الساعة 4 صباحا .



