شاهد.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بالمحافظات

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برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دى إم سي"، تقريرا مفصلا بدرجات
الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 29/4/2020 فى القاهرة والمحافظات.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم، الأربعاء، انخفاضا فى درجات الحرارة، حيث يكون بالقاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا يتسم بالبرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وسقوط بعض الأمطار، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة بالمحافظات اليوم:
القاهرة الصغرى 16 والعظمى 27
الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 23
مطروح الصغرى 15 والعظمى 21
دمياط الصغرى 15 والعظمى 21
بور سعيد الصغرى 16 والعظمى 21الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 27
السويس الصغرى 16 والعظمى 28
العريش الصغرى 15 والعظمى 22
أسيوط الصغرى 18 والعظمى 29