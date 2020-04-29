AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تراجع الدولار اليوم قبيل اجتماعات بنوك مركزية في الولايات المتحدة وأوروبا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:31 ص
الدولار
الدولار
Advertisements
وكالات

تراجع الدولار اليوم، الأربعاء، حيث شجع تباطؤ انتشار فيروس كورونا وتحركات إعادة فتح اقتصادات العالم المستثمرين للإقبال على الأصول الأعلى مخاطرة، لكن الحذر ظل مستمرا قبيل اجتماعات بنوك مركزية في الولايات المتحدة وأوروبا.


 ويقتفي الدولار أثر الإقبال على المخاطرة على نحو وثيق طوال أزمة تفشي كورونا وتراجع قليلا مقابل بقية العملات الرئيسية اليوم، حيث انخفض على نحو طفيف مقابل اليورو والجنيه الاسترليني، فيما صعد الين الياباني 0.3 بالمائة لأعلى مستوى في ستة أسابيع ليسجل 106.55 ين مقابل الدولار.

 

وفقدت العملة الأمريكية معظم مكاسبها مقابل العملات المناظرة.

 


فيما زاد الدولار الأسترالي نحو 0.6 بالمائة إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع ليسجل 0.6533 دولار أمريكي في سادس يوم للمكاسب على التوالي مما يجعله بصدد تحقيق أفضل أداء شهري في أربعة أعوام.

 

وزاد الدولار النيوزيلندي بنفس الهامش إلى أعلى مستوى في أسبوعين ليجري تداوله مقابل 0.6119 دولار أمريكي.

 

وساد الفتور أسواق العملة مع بدء عطلة عامة في اليابان والحذر قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

 

ويترقب المستثمرون مؤشرات بشأن مسار سياسة المركزي الأمريكي المستقبلية بعد استجابته للضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19 بخفض أسعار الفائدة وشراء سندات وحماية أسواق الائتمان.

 

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، على نحو طفيف إلى 99.685.

 

واستقر الاسترليني على نحو طفيف عند 1.2469 دولار فيما جرى تداول اليورو مقابل 1.0846 دولار.

 

واستفاد الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالمخاطرة من تركيز المستثمرين على الإيجابيات.

 

وصعد بنحو ستة بالمائة منذ بداية الشهر وارتفع 18 بالمائة من أدنى مستوى في 17 عاما والذي سجله في مارس مع بدء الصين، أكبر سوق تصديرية للبلاد، إعادة فتح اقتصادها بعد انحسار جائحة كورونا هناك، كما تعززت الثقة بدعم من تحركات في الآونة الأخيرة في كندا وفرنسا وإيطاليا ونيوزيلندا وإسبانيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التدافع على السيولة يبقي على زخم الدولار في آسيا

الدولار يسجل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من 10 أعوام

الدولار يتخلى عن مكاسبه مقابل عملات السلع الأولية مع تعافي النفط

ترشيحاتنا

بعد شائعات وفاته وخلافته.. قرار مرتقب من زعيم كوريا الشمالية بشأن شقيقته

وفاة عرفان خان نجم بوليود عن عمر ناهز 53 عاما بعد صراع مع السرطان

عندما يصبح ملك بريطانيا.. مزايا لن يتمتع بها الأمير ويليام

لقاء الخميسي بفستان سماوي ساحر برفقة عبد المنصف

نشرة الفن.. دليل جديد يكشف فبركة رامز مجنون رسمي.. دينا الشربيني تتصدر تويتر

كيف تخلع الكمامة وتتخلص منها دون نقل العدوى؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة لافتة.. دومينيك حوراني تتألق في أحدث جلسة تصوير

لقاء الخميسي بفستان سماوي ساحر برفقة عبد المنصف

هتحميك.. أطعمة غير متوقعة تساعد فى علاج سرطان الكبد