بقيمة 40 ألف جنيه.. شروط الحصول على تعويض حوادث الطرق بعد الزيادة

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قيمة التعويض

وتتم تعويضات الضحايا بمبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه، وذلك في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التي يهرب أصحابها بعد الحادث.





حالات التعويضات

كما يتم سداد تلك التعويضات في حالات:

ـ عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث.

ـ عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.

ـ حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص مثل الجيش والشرطة.





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الإجراءات المطلوبة

ويتم صرف التعويض عن طريق التقدم بالأوراق والمستندات الخاصة بالحادث فى موعد اقصاه 15 يوما من وقوعه لمقر الصندوق واستيفاء جميع البيانات المطلوبة لتحديد مواعيد صرف التعويضات.





المستندات المطلوبة فى حالات الوفاة او العجز الكلى أو الجزئى:





– طلب يذكر فيه اسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع.





– صورة رسمية من شهادة الوفاة.





– صورة رسمية من الإعلام الشرعى.





– صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى.





– صورة رسمية من تصرف النيابة (شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات)





– سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل.





– تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحًا به توصيف لحالة العجز ونسبته (فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط).





– الفواتير الدالة على العلاج (فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط).





– صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين.