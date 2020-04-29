AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بقيمة 40 ألف جنيه.. شروط الحصول على تعويض حوادث الطرق بعد الزيادة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:45 ص
تعويضات حوادث الطرق
تعويضات حوادث الطرق
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
أنشأت الحكومة في عام 2007 الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن حوادث مركبات النقل السريع، وذلك وفقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007.

وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة، وافقت على مشروع موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع للسنة المالية 2020/2021، بإجمالى 182 مليون و350 ألف جنيه، مقابل 160 مليون و388 ألف جنيه بموازنة العام الجارى 2019/2020، بزيادة بلغت 21 مليون و962 ألف جنيه.

اقرأ أيضا|
قيمة التعويض
وتتم تعويضات الضحايا بمبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه، وذلك في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التي يهرب أصحابها بعد الحادث.

حالات التعويضات
كما يتم سداد تلك التعويضات في حالات:
ـ عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث.
ـ عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
ـ حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص مثل الجيش والشرطة.

اقرأ أيضا|
الإجراءات المطلوبة
ويتم صرف التعويض عن طريق التقدم بالأوراق والمستندات الخاصة بالحادث فى موعد اقصاه 15 يوما من وقوعه لمقر الصندوق واستيفاء جميع البيانات المطلوبة لتحديد مواعيد صرف التعويضات.

المستندات المطلوبة فى حالات الوفاة او العجز الكلى أو الجزئى:

– طلب يذكر فيه اسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع.

– صورة رسمية من شهادة الوفاة.

– صورة رسمية من الإعلام الشرعى.

– صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى.

– صورة رسمية من تصرف النيابة (شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات)

– سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل.

– تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحًا به توصيف لحالة العجز ونسبته (فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط).

– الفواتير الدالة على العلاج (فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط).

– صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالخطوات.. جدد رخصة السيارة وسدد الضريبة والتأمين من البيت

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: الأهلي يتوسل لمنع إذاعة حلقة سيد عبدالحفيظ مع رامز جلال

الرهان على الشعب.. كيف خرجت الكويت من دائرة خطر فيروس كورونا؟

كذبة المليون إصابة و60 ألف وفاة كورونا.. مركز طبي أمريكي يكشف زيف الأرقام المعلنة

هجوم جماعي.. عملية طعن في مدينة هاناو الألمانية

شاهد.. مقولة لـ أحمد زاهر قبضت قلوب المشاهدين

هاشتاج بـ 100 وش يتصدر تويتر.. ومغردون: "تستحقوا لقب الأسطورة"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة لافتة.. دومينيك حوراني تتألق في أحدث جلسة تصوير

لقاء الخميسي بفستان سماوي ساحر برفقة عبد المنصف

هتحميك.. أطعمة غير متوقعة تساعد فى علاج سرطان الكبد