بقيمة 40 ألف جنيه.. شروط الحصول على تعويض حوادث الطرق بعد الزيادة

أنشأت الحكومة في عام 2007 الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن حوادث مركبات النقل السريع، وذلك وفقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007.
وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة، وافقت على مشروع موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع للسنة المالية 2020/2021، بإجمالى 182 مليون و350 ألف جنيه، مقابل 160 مليون و388 ألف جنيه بموازنة العام الجارى 2019/2020، بزيادة بلغت 21 مليون و962 ألف جنيه.
اقرأ أيضا|
قيمة التعويض
وتتم تعويضات الضحايا بمبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه، وذلك في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التي يهرب أصحابها بعد الحادث.
حالات التعويضات
كما يتم سداد تلك التعويضات في حالات:
ـ عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث.
ـ عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
ـ حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص مثل الجيش والشرطة.
اقرأ أيضا|
الإجراءات المطلوبة
ويتم صرف التعويض عن طريق التقدم بالأوراق والمستندات الخاصة بالحادث فى موعد اقصاه 15 يوما من وقوعه لمقر الصندوق واستيفاء جميع البيانات المطلوبة لتحديد مواعيد صرف التعويضات.
المستندات المطلوبة فى حالات الوفاة او العجز الكلى أو الجزئى:
– طلب يذكر فيه اسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع.
– صورة رسمية من شهادة الوفاة.
– صورة رسمية من الإعلام الشرعى.
– صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى.
– صورة رسمية من تصرف النيابة (شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات)
– سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل.
– تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحًا به توصيف لحالة العجز ونسبته (فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط).
– الفواتير الدالة على العلاج (فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط).
– صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين.