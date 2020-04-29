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أخبار العالم

فيديو مسرب.. حقيقة وفاة كيم جونج أون وتحركات من كوريا الشمالية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:12 ص
فيديو مسرب حول وفاة
فيديو مسرب حول وفاة كيم جونج أون وتحركات من كوريا الشمالية
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام فى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء تفاصيل تسريب مقطع فيديو مسرب حول وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يكشف أن كيم مات فجأة ما أدى إلى تحرك السلطات فى كوريا الشمالية للبحث عن المتورط فى ذلك التسريب.

وقالت صحيفة "ديلي إن كيه" الكورية الجنوبية، إن مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته خمس دقائق يعرض قصر الشمس في كومسوسان، وضريحا يقع في بيونج يانج،  يحتوي على رفات كيم إل سونج، مؤسس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وتم تداول الفيديو في المنطقة المجاورة للصين، وتحاول السلطات المحلية تحديد كيفية دخول الفيديو إلى البلاد.

ويبدو أن الفيديو بثه التلفزيون المركزي الكوري KCTV ودخل البلاد عبر الصين.

وأشار الفيديو إلى أن زعيم كوريا الشمالية مات فجأة أثناء عمليات التفتيش الموضعية خلال رحلة ميدانية يوم السبت الـ 25 من أبريل الجاري.

وجاء الفيديو بعنوان: "مرشدنا المحبوب الرفيق كيم جونج أون توفي أثناء عمليات التوجيه والتفتيش"، وتردد أنه تم عرض مشاهد من حفل سابق لوفاة الزعيم السابق كيم جونج الثاني.

وقال مصدر لموقع Daily NK إن هذا الفيديو حير المواطنين العاديين وكذلك أعضاء الحزب ومسؤولين آخرين عندما شاهدوه لأول مرة.

وتم وضع علامة "مشكلة خطيرة" على الفيديو، وبالرغم من ذلك، لم يتمكن أحد من مناقشة الفيديو علنا.

وأنشأت السلطات وحدة خاصة من إدارة التنظيم والإرشاد، ومكتب المدعي العام ووكالات إنفاذ القانون الأخرى، لتحديد مسرب الفيديو، الذي يأتي وسط الشائعات حول وفاة زعيم كوريا الشمالية، إذ لم يتم رؤيته علنا منذ الـ 11 من أبريل عندما ترأس آخر اجتماع للمكتب السياسي.

ورجح الكثيرون أنه مات بعد مضاعفات جراحة القلب في وقت سابق من الشهر، وأشار البعض إلى أن شقيقته كيم يو جونج ستتولى منصب نائب مدير إدارة الدعاية والتحريض في الحزب الشيوعي الكوري الشمالي.

وقامت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية بالإبلاغ عن أنشطة زعيمها لكنها لم تنشر أي صور أو مقاطع فيديو تثبت أنه على قيد الحياة حتى الآن.

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