بعد انتشاره فى بريطانيا وإيطاليا.. أستاذ فيروسات: كورونا برىء من الموت المفاجئ للأطفال

نفت د.إيمان مرزوق أستاذ علم الفيروسات بجامعة القصيم السعودية وجود علاقة بين حالات الموت المفاجئ للأطفال فى بريطانيا وفيروس كورونا المستجد.





وكان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، قد أعلن إن بعض الأطفال في المملكة المتحدة يموتون فجأة دون أن يعانون من أي ظروف أو عوارض صحية كامنة، مؤكدا أن تفسير ذلك يعود إلى احتمال إصابتهم بـ متلازمة التهابية نادرة يعتقد الباحثون أنها ذات صلة بـ فيروس كورونا المستجد.





وأبلغ الأطباء في شمال إيطاليا، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررًا في العالم بسبب تفشي وباء كورونا، عن أعداد كبيرة للغاية من الأطفال دون سن 9 سنوات يعانون من حالات إصابة حادة لما يبدو أنه يعرف بـ مرض كاواساكي، وهو الأكثر شيوعًا في أجزاء من آسيا.





وأكدت مرزوق الحاصلة على دكتوراه من جامعة برلين في فيروسات الإنفلونزا شديدة الضراوة لـ صدى البلد أن المرض المذكور نسبة الاصابة به ضعيفة جدا و مسبباته حتى الان غير واضحة بشكل كامل، وغالبا ما تكون لعوامل مختلطة منها وراثية.



