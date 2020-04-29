AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد انتشاره فى بريطانيا وإيطاليا.. أستاذ فيروسات: كورونا برىء من الموت المفاجئ للأطفال

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:08 ص
صدى البلد
Advertisements
محسن عوض الله
نفت د.إيمان مرزوق أستاذ علم الفيروسات بجامعة القصيم السعودية وجود علاقة بين حالات الموت المفاجئ للأطفال فى بريطانيا وفيروس كورونا المستجد.

وكان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، قد أعلن إن بعض الأطفال في المملكة المتحدة يموتون فجأة دون أن يعانون من أي ظروف أو عوارض صحية كامنة، مؤكدا أن تفسير ذلك يعود إلى احتمال إصابتهم بـ متلازمة التهابية نادرة يعتقد الباحثون أنها ذات صلة بـ فيروس كورونا المستجد.

وأبلغ الأطباء في شمال إيطاليا، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررًا في العالم بسبب تفشي وباء كورونا، عن أعداد كبيرة للغاية من الأطفال دون سن 9 سنوات يعانون من حالات إصابة حادة لما يبدو أنه يعرف بـ مرض كاواساكي، وهو الأكثر شيوعًا في أجزاء من آسيا.

وأكدت مرزوق الحاصلة على دكتوراه من جامعة برلين في فيروسات الإنفلونزا شديدة الضراوة لـ صدى البلد أن المرض المذكور نسبة الاصابة به ضعيفة جدا و مسبباته حتى الان غير واضحة بشكل كامل، وغالبا ما تكون لعوامل مختلطة منها وراثية.

وأشارت أستاذ الفيروسات إلى أنه من الصعب الربط بين كاواساكي وفيروس كورونا لأن الأطفال الذين أصيبوا بالكورونا لم يظهر عليهم غير أعراض خفيفة جدا وغير مؤذية قياسا بما يحدث فى بريطانيا وإيطاليا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسبب التهاب رئوي ثانوى..لماذا تهدد أجهزة التنفس الصناعي حالات كورونا الحرجة بالوفاة

بعد مظاهرات رفض دفن ضحايا كورونا.. هل ينتقل الفيروس من الموتى للأحياء؟

أقل خطورة من الأحياء.. كيف نتعامل مع المتوفين بفيروس كورونا؟

الطفل إسماعيل.. وزير الصحة البريطاني يحكي عن حالة كورونا جعلته يبكي.. فيديو

أطباء بريطانيا يحذرون: كورونا يصيب الأطفال بأعداد كبيرة

بريطانيا تسجل 360 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

تداول صور امتحان اللغة العربية عبر فيس بوك.. والوزير: عقاب شديد لمن يشترك في محاولات الغش الجماعي

مأخوذ من Mentre ero via.. تعرف على نهاية لعبة النسيان لـ دينا الشربينى

اتبعها فورا .. خطوات علاج التهاب القولون

هجوم جماعي.. عملية طعن في مدينة هاناو الألمانية

لهذه الأسباب.. أنت تعاني من التهاب القولون

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 29-4-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف إنساني.. معلمة أمريكية تتولى رعاية طفل حديث الولادة بعد إصابة عائلته بالكامل بـ كورونا

بعد الكشف عن حملها فى الشهور الأولى.. أجرأ 10 صور لجيجي حديد برفقة زين مالك

بـ الجينز المقطع.. نيللى كريم تفاجئ متابعيها بفيديو على tik tok