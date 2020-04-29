بعد هجومه العنيف.. هل يطرد ترامب الجاليات الصينية من أمريكا؟





ووفقأ للتقرير ، فإن حرب جديدة شنت بين الصين وأمريكا ولكن ليس لأهداف تجارية بل لأهداف صحية ، فالرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعاود تحميل الصين ما حل بالعالم جراء تفشي وباء كورونا .





ولم يكتف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشن هجوم على الصين، بل صرح في آخر مؤتمر صحفي له، بأن الصين تتحمل المسئولية الكاملة عن تفشى كورونا ، لافتأ إلى فرض عقوبات على الصين قد توقعها تحت طائلة غرامات مالية ضخمة قائلا: أحد ما ومنذ وقت طويل قرر ألا يتصرف بحكمة واليوم العالم يعانى من خطأ ارتكبه هذا الطرف.





كما أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أشار إلى ان الصين هي السبب الرئيسى وراء مؤامرة تفشى وباء كورونا فى العالم، بالإضافة لدعوة السيناتور الأمريكى ليندسى جراهام لرد أمريكى على الصين يشمل سحب المصانع الأمريكية من الصين وتصنيع المستلزمات الطبية داخل أمريكا .





وطالب أيضأ السيناتور الأمريكى ليندسى جراهام ، تحميل فاتورة أعباء تفشي وباء كورونا على الصبن ، ومنع الطلاب الصينين من الدراسات العليا فى أمريكا لأسباب تتعلق بأن الحزب الشيوعى الصينى يسلح نفسه بالتكنولوجيا المكتسبة من الولايات المتحدة الأمريكية .





وقد أعلنت اللجنة الصحية في الصين، مؤخرا أن الدولة سجلت ست حالات إصابة جديدة بفيروس "كوفيد 19"، مشيرة إلى تعافى 81 مريضا، ولم تسجل وفيات ،ومن الحالات الست الجديدة، ثلاث وافدين ، بينما الحالات الثلاث المتبقية محلية.



