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تعليم

رئيس جامعة المنوفية يشيد بدور أطباء معهد الكبد فى مستشفى العزل بالباجور

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:19 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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محمد امين
التقى  اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بمجموعة من أطباء معهد الكبد القومي والمكلفين بالعمل بمستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة قبل توجههم اليوم للعمل بمستشفى العزل بمدينة الباجور،

 حيث تم ترشيحهم من قبل المعهد وتكليفهم للعمل بمختلف مستشفيات العزل الصحى، وهم الدكتور أسامه سعيد قسم تحاليل، والدكتور أحمد جميل "أشعة"، وسبقهم لاستلام العمل الدكتور حاتم حجاج "أشعة".

حضر اللقاء الدكتور هشام عبد الدايم عميد المعهد والدكتور توفيق عبد المطلب المدير التنفيذى للمعهد، وقد أعرب رئيس الجامعة عن تقديره واعتزازه للأطباء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من القطاع الطبى بالجامعة سواء من كلية الطب ومعهد الكبد القومى الذين تم تكليفهم للعمل بمستشفيات العزل من مختلف التخصصات، والدور الهام الذى يقومون به وتعرض حياتهم للخطر من أجل علاج الحالات المصابة والحفاظ على صحة المواطنين. 

وأكد على دعمه الكامل لهم والتواصل الدائم معهم للاطمئنان عليهم، وتذليل أى عقبات تواجههم، متمنيا لهم التوفيق فى تأدية مهمتهم الوطنية، والخروج من الأزمة سالمين دون إصابات.

  يأتي ذلك في  ظل الظروف الراهنة وضمن تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار العدوى
رئيس جامعة المنوفية يشيد بدور أطباء معهد الكبد فى مستشفى العزل بالباجور
رئيس جامعة المنوفية يشيد بدور أطباء معهد الكبد فى مستشفى العزل بالباجور
رئيس جامعة المنوفية يشيد بدور أطباء معهد الكبد فى مستشفى العزل بالباجور
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