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رياضة

حازم إمام: اللجنة الخماسية تنتظر التجربة الأوروبية لاستئناف الدوري

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:47 م
حازم امام
حازم امام
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أكد حازم إمام نجم الكرة المصرية ونادي الزمالك السابق، أنه اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة، لن تصدر أي قرار بشكل فردي، بشأن استئناف النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة. 

وكانت اللجنة الخماسية قد قررت تجميد كافة الأنشطة الرياضية حتى منتصف مايو المقبل، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال إمام في تصريحات إذاعية على الشباب والرياضة، في برنامج "النجوم في رمضان"، أن اللجنة الخماسية تنتظر التجربة الأوروبية، للسير على خطاها بشأن مصير النشاط الرياضي.

وتابع، أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، أعدت سيناريو مجهز لاستئناف النشاط الرياضي، ولكنها لن تأخذ الخطوات الفعلية لتنفيذه في الوقت الحالي، انتظارا للكشف عنه خارجيا.

وأوضح عضو اتحاد الكرة السابق، أن سيناريو عودة النشاط الرياضي، يتضمن اللعب في ملاعب معينة، ويتم تعقيمها بشكل دوري، لضمان سلامة اللاعبين وجميع عناصر اللعبة.
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