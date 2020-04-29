AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الاستئناف: طعون النقض تباشر عملها بداية من دور مايو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:26 م
المستشار بدري عبدالفتاح
المستشار بدري عبدالفتاح رئيس محكمة الاستئناف
Advertisements
محمد عبدالله
اصدر المستشار بدري عبدالفتاح رئيس محكمة الاستئناف وعضو مجلس القضاء الاعلي قرار رقم 146 لسنة 2020 والذى ينص على مباشرة دوائر طعون نقض الجنح عملها اعتبارا من دور مايو 2020 وتخطر النيابة العامة بذلك.

جاء ذلك بعد الاطلاع علي القانون رقم 46 لسنة 1972 بشان السلطة القضائية والقوانين المعدله له وعلي التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة وبعد مراعاة الظروف المستجدة.

ويأتي هذا القرار لان العمل في قضايا طعون نقض الجنح يتم دون حضور خصوم او جمهور ونظرا لان عدد تلك القضايا قد بلغ اكثر من 60 الف طعن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محكمة الاستئناف: تأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية إداريًا

تنفيذا لقرارات الحكومة.. توجيهات جديدة لاستئناف الإسكندرية بشأن تنظيم العمل.. مستندات

تنفيذا لحظر التجوال..تعليق العمل في استئناف طنطا كليا

أخبار الحوادث.. إجراءات وقرارات جديدة للنيابة والمحاكم بعد حظر التجول.. وغلق جزئي لشارع الهرم

إجراءات المحاكمة التأديبية.. النقض توضح

استئناف القاهرة: تأجيل الجلسات إداريًا خلال دور الانعقاد من 26 حتي 30 أبريل

ترشيحاتنا

الحكومة توافق على الإفراج عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر

بنك عوده يبلغ بإيجابية حالة مصابة بكورونا في أحد المباني الإدارية

حل سريع.. زجاجة كولا تخلصك من تآكل بطارية السيارة

متجيش بفستان ولا جيبة.. كيف يتم إبلاغ النجمات في رامز مجنون رسمي

خطة التعايش مع الفيروس.. الحكومة: 4 أسلحة جديدة لمواجهة خطر كورونا.. فيديو

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يصدم الأندية.. قائمة الأهلي.. فرمان جديد من مرتضى منصور.. عبدالحفيظ في ورطة بسبب رامز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العقم والتواء العمود الفقري.. 3 تحذيرات هامة للرجال عند قيادة السيارة

بمكياج جذاب.. يارا تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

الكنافة والقطايف قاسم مشترك على موائد المسلمين والأقباط في رمضان.. والكورونا أثرت على صناعته