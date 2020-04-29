وقالت المتحدثة الرسمية عن حكومة الإمارات  آمنة الشامسي إن خطة توسيع نطاق الفحوصات مستمرة، حيث أجرى القطاع الصحي 29984 اختبارا جديدا ساهمت في الكشف عن 490 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة.