سجلت دول الخليج العربي تفاوتا ملحوظًا فى حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد فى ضوء الإجراءات التى تتخذها سلطات هذه الدول لتقويض فرص انتشاره مع ملاحظة ارتفاع أعداد الحالات المتعافيه منه، ويستعرض صدى البلد حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى الخليج

1325 إصابة و5 وفيات فى السعودية

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحافي، الأربعاء، حول تطورات كورونا، بتسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وفي مؤتمرها الصحافي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أكدت الوزارة تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء إصابتها بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 157 حالة وفاة جديدة.

كما أكدت الوزارة تماثل 169 شخصًا كانوا مصابين بوباء "كوفيد 19" إلى الشفاء.





شفاء 112 مصابا فى الإمارات

أعلنت الإمارات ارتفاع عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد إلى 2090 شخصا على مستوى الدولة، بعد تسجيل شفاء 112 مريضا.

وقالت المتحدثة الرسمية عن حكومة الإمارات آمنة الشامسي إن خطة توسيع نطاق الفحوصات مستمرة، حيث أجرى القطاع الصحي 29984 اختبارا جديدا ساهمت في الكشف عن 490 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة.

143 إصابة و10 وفيات بسلطنة عمان

وأعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 2274 إصابة.

وذكرت الوزارة أن سلطنة عُمان سجلت 10 وفيات بكورونا في المجمل، بينما تماثل 364 مصابًا للشفاء من الفيروس.

300 إصابة فى الكويت

وأعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح، اليوم الأربعاء، شفاء 213 مصابًا آخرين بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء في الكويت 1389 حالة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3740 حالة.

58 اصابة جديدة فى البحرين

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 60 حالة.

643 إصابة جديدة فى قطر

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى 12564.





وأضافت أنها سجلت تعافي 109 حالات ليرتفع عدد المتعافين من كورونا في قطر إلى 1243.

واعتبرت الوزارة أن انتشار كورونا دخل مرحلة الذروة في قطر.