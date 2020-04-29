أصابت الفريق بالتوتر.. هاني رمزي يتحدث عن أزمة عمرو وردة مع المنتخب

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وودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا 2019، من بوابة دور ال١٦ بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

كشف هاني رمزي لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبقعن رأيه في أزمة عمرو وردة مع منتخب الفراعنةوالتي حدثت خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.وقال رمزي في حديثه الإذاعي مع الإعلامي أحمد شوبير: " اللاعبون طالبوا باستمرار وردة في المعسكر رغم إيقافه، وكان الأفضل"حسم القرار من البداية بشكل نهائي سواء باستمراره أو باستبعاده ".وأضاف رمزي: " فكرة إيقاف اللاعب ثم عودته للمنتخب مرة أخرى أصابت المعسكر بالتوتر ".