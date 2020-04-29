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رياضة

أصابت الفريق بالتوتر.. هاني رمزي يتحدث عن أزمة عمرو وردة مع المنتخب

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:20 م
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف هاني رمزي لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن رأيه في أزمة عمرو وردة مع منتخب الفراعنة، والتي حدثت خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال رمزي في حديثه الإذاعي مع الإعلامي أحمد شوبير: " اللاعبون طالبوا باستمرار وردة في المعسكر رغم إيقافه، وكان الأفضل"حسم القرار من البداية بشكل نهائي سواء باستمراره أو باستبعاده ".

وأضاف رمزي: " فكرة إيقاف اللاعب ثم عودته للمنتخب مرة أخرى أصابت المعسكر بالتوتر ".

وودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا 2019، من بوابة دور ال١٦ بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد.
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