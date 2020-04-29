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فن

رد فعل ياسمين رئيس في رامز مجنون رسمي .. شاهد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:54 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
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آيه عاطف
حلت الفنانة ياسمين رئيس، ضيفة حلقة اليوم من برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة أم بي سي مصر.

شهدت الحلقة العديد من المواقف الكوميدية التي جمعت كلا من رامز جلال وياسمين رئيس، خاصة مشهد صدمتها عند رؤية رامز، وإدراكها انها ضحية لبرنامجه.

يذكر أن قررت نقابة الإعلاميين في بيان لها منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.

قالت النقابة في بيان لها اليوم: "بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات والتى ينتهجها برنامج رامز مجنون رسمى لمقدمه رامز جلال على قناة إم بى سى مصر وبالإشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر".

وتعقيبًا على البيان الصادر من نقابة الإعلاميين بشأن منع بث برنامج "رامز مجنون رسمي" أوضح مصدر موثوق في "مجموعة MBC"، أن هذا القرار الصادر من نقابه الاعلاميين خاص بالوسائل الاعلاميه التي تبث من داخل جمهوريه مصر العربيه وهو لا ينطبق علي مجموعه قنوات MBC، حيث إنها مجموعة قنوات غير مصريه وتبث من دوله الامارات العربيه المتحده وفقًا للقوانين المُتبعة.
 
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