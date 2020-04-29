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أخبار البلد

القومي للإعاقة يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن تجاوزات دراما رمضان

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:53 م
صدى البلد
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أماني نوار
في إطار ما تم رصده من خلال متابعة البرامج والمسلسلات على شاشات الفضائيات خلال شهر رمضان الكريم؛ توجه الدكتور أشرف مرعي؛ المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ببلاغ رسمي مساء أمس إلى إدارة حقوق الانسان بمكتب النائب العام؛ ضد ما تمت إذاعته على شبكة تليفزيون النهار في أول أيام شهر رمضان المعظم من خلال برنامج " البروفة " الذي مثل إساءة مباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال سلوكيات وتعبيرات تسيئ لهم ولا تعبر عن ظروفهم بشكل واقعي ؛ حيث قام أحد الممثلين بتجسيد شخصية شاب من ذوي الإعاقة الذهنية واستخدامه في تخويف الممثل المشارك في الحلقة .

ويأتي تحرك المجلس إعمالا بدوره في الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم وفقا للقانون.

فيما طالب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة القائمين على صناعة الإعلام والمحتوى البرامجي والدرامي خلال شهر رمضان مراجعة الاعمال التي توظف الأشخاص ذوي الإعاقة في السياق الدرامي أو البرامجي وحذف كل ما يسيي إليهم في هذه الاعمال قبل بثها أو إذاعتها .

كما ناشد المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ؛ كافة الجهات المجتمعية والأفراد التواصل مع المجلس على رقم 16736 أو على الصفحة الرسمية للمجلس على الفيسبوك https://www.facebook.com/NCPDEGYPT/ حال رصدهم لأي تجاوزات بحق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ وذلك عملا على حماية وصون كرامة وإنسانية مجموعة كبيرة من أبناء الوطن من ذوي الإعاقة.
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