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أخبار البلد

شاهد.. تاريخ الطبخ في مصر عبر صفحات وزارة السياحة والآثار

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:14 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمد الاسكندرانى
تقوم وزارة السياحة والآثار عبر صفحاتها الرسمية على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ببث مقاطع مصورة "فيديوهات" عن تاريخ الطبخ في مصر وشرح لبعض الوصفات والأكلات بمذاق ونكهات مصرية تعود لألاف السنين، وذلك يوم السبت من كل أسبوع في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمناسبة شهر رمضان الكريم,

وستكون هذه الوصفات من أماكن وأزمنة مختلفة بما يعكس مدى تنوع وثراء المطبخ المصري.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار مستمرة في إطلاق الجولات الافتراضية والإرشادية المصورة لبعض المواقع والمتاحف الأثرية المصرية، ويتم إطلاق هذه الجولات طوال شهر رمضان الكريم خلال يومي الاثنين والخميس فقط من كل أسبوع في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن محتوى تلك الجولات زيارة لأثر إسلامي أو شرح لقطع أثرية إسلامية في أحد المتاحف الموجودة في مصر.

تأتي هذه الجولات والزيارات في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة أواخر شهر مارس الماضي لإتاحة بعض المواقع والمتاحف الأثرية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
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