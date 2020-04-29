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فن

رامى جمال يسأل جمهوره عن أفضل مسلسلات رمضان ليتابعها

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:51 م
صدى البلد
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اسماء الحسيني
‫نشر الفنان رامى جمال صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام". ‬

‫وعلق الفنان رامى جمال على الصورة قائلا: ايه اكتر مسلسل عاجبكم عشان اتفرج عليه؟ . ‬

‫ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: ‬"‫النهاية، الاختيار‬".. "‫ونحب تاني ليه، الاختيار، النهاية‬"، و"‫فرصة تانيه، الاختيار"‬

‫من جهة أخرى، أعلنت شركة "نجوم ريكورد" المنتجة لـ ألبوم "أنا لوحدي" لـ رامي جمال عن موعد طرحه كاملا، من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة "تويتر". ‬

‫وقالت شركة "نجوم ريكورد" عبر التغريدة: انتظروا ألبوم رامي جمال بكرة على قناتنا على "يوتيوب".
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