وزير التعليم لــ الأهالي : القعدة في البيت فرصة .. قربوا من أولادكم

و على الفور نشر وزير التربية والتعليم صورة للمحادثة التي يتفق فيها الطلاب على الغش من على جروب "جمهورية تانية ثانوي" ، وكتب رسالة واضحة و صريحة بجوار هذه الصورة : استعدوا لامتحان الدور الثاني!!

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لاحظ على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، قيام بعض الطلاب بالتحاور حول كيفية الغش في الامتحانات الالكترونية التي من المقرر ان تبدأ في التاسعة من صباح اليوم لطلاب الصف الاول الثانوي من المنازل (في رمضان)!!!









وقال الوزير: من المهم أن نقول إن عقد الامتحانات الالكترونية يتم في المنزل وبلا رقابة ، ويفترض ان يكون الطالب حريصا علي أن يتعلم ، وأن يستفيد من كل الفرص لصقل مهاراته والتدريب الحقيقي علي نوعية الأسئلة الجديدة قبل الوصول الي الصف الثاني عشر.









وأضاف وزير التربية والتعليم : من يختار أن يكتب اسمه علي إجابات ليست إجاباته ، وان يرتضي نجاحًا ليس من حقه ، ومن يضيع فرص التعلم وفرصة أن يعلم مستواه الحقيقي ، فهذا قراره وهو الخاسر الاول والخاسر الاكبر في نفس الوقت.









وأكمل الوزير تصريحاته قائلا : نحن نقدم أقصي ما نستطيع في هذه الظروف لمساعدة من هو جاد في رحلة التعلم ، ولكن علي البعض أن يتفكر لماذا نهدر فرص التعلم ، ونلجأ لمساعدة الاخرين ، ولماذا يفرح البعض بما لم يستحقه ويحققه بالعلم والعمل والمنافسة الشريفة؟.







