منازل الكيلو 90 طريق إسكندرية مطروح غارقة فى مياه الصرف الصحى منذ 3 سنوات

استغاث المواطن ياسر عبد الله صابر عبد الله ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من غرق منزله بمياه الصرف الصحى فى الكيلو 90 طريق إسكندرية مطروح .

وقال فى رسالته: مياه الصرف الصحى تنشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة فضلا عن تسربها أسفل أساسات المنازل وتآكلها مما يؤدى لظهور التصدعات والتشققات .

وأشار إلى أنه تقدم بعدة شكاوى يطلب فيها الكشف عن سبب استمرار ظهور مياه الصرف الصحى ولكن لم يتم الاستجابة.

للتواصل مع القارىء 01285356257

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360