أخبار الفن.. تفاصيل عرض برنامج رامز جلال بعد وقفه.. شبيهة ليلى علوي تقلب تويتر

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

انتقد المطرب رابح صقر الفنان رامز جلال بسبب برنامجه رامز مجنون رسمي وكتب عبر حسابه على تويتر ردا على احد الاشخاص": شفت رامز.. وش سوي في حسن عسيري بصراحة اوفر.





تعقيبًا على البيان الصادر من نقابة الإعلاميين بشأن منع بث برنامج "رامز مجنون رسمي" أوضح مصدر موثوق في "مجموعة MBC"، أن هذا القرار الصادر من نقابة الاعلاميين خاص بالوسائل الاعلامية التي تبث من داخل جمهوريه مصر العربيه وهو لا ينطبق علي مجموعة قنوات MBC، حيث إنها مجموعة قنوات غير مصرية وتبث من دولة الامارات العربية المتحدة وفقًا للقوانين المُتبعة.





قررت نقابة الإعلاميين في بيان لها منذ قليل منع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.





أحال أسامة البهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة مذكرة إلى الشئون القانونية من خالد شبانة رئيس قناة نايل لايف تفيد بعمل المخرج أكرم فاروق المقيد على قوة المحطة بماسبيرو كمخرج لبرنامج رامز مجنون رسمي.





نشرت الفنانة ليلى علوي، صورا عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيها سيدة تشبهها إلى حد كبير جدًا، وعلقت على الصور قائلة: «سبحان الله يخلق من الشبه أربعين».



