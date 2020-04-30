كيف تفحص سيارتك قبل السفر؟

من المعروف أن السيارة قبل السفر تحتاج إلى تجهيزات وفحص بالكامل حتى تتجنب أي أخطاء مفاجئة على الطريق.





فعليك الانتباه والقيام ببعض الفحوصات لسيارتك قبل أن تقرر الذهاب في رحلة أو السفر بالسيارة، ومن الأشياء المهمة في السيارة، غير الإطارات والبطارية والوقود، هو فحص زيوت السيارة، حيث لن تعمل أي من أجزاء السيارة بكفاءة إذا كان هناك أي نقص أو خلل في الزيوت المستخدمة في مختلف أجزاء السيارة.

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افحص زيت الفرامل للتأكد من زيت الفرامل في المستوى المطلوب يجب أن يتم فحصها والتأكد من مستوى زيت الفرامل بين العلامتين في علبة زيت الفرامل وإذا كات الزيت أقل من الحد الأدني فعليك فحص الفرامل وكل جزء يتعلق بها للتأكد من عدم وجود أي تسريب في الزيت.

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يجب فحص زيت المحرك وذلك عن طريق ايقاف محرك السيارة ثم امسحي مقاس الزيت من المحرك ثم تمسح مقياس الزيت بقطعة قماش ثم أعده داخل الأنبوب إذا كان مستوى الزيت بين علامتين فإن الزيت بالمستوى الآمن.