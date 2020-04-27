ماذا تعني علامة EPC في لوحة سيارتك؟

من الأفضل أن تكون على دراية كاملة بكل رمز تكنولوجي موجود في سيارتك لأنه وبكل تأكيد لم يوجد عبثا. فتعرف على هذه العلامة ومكانها ومعناها وما الذي يستلزم منك أن تفعله وكيفية إصلاح العطل في هذه الحالة فهل لاحظت وجود علامة EPCفي سيارتك؟
ماذا تعني EPC؟
هي اختصار إلى " Electronic Power Control" وتعني القياس الدقيق لعملية الاشتعال والتشغيل داخل المحرك وتضيء عند تشغيلك للسيارة وفي بعض الأحيان تبقى مضاءة وهنا تكمن الخطورة وتصبح علامة تحذيرية إلى وجود خلل ما.
السبب وراء إضاءة لمبة EPC؟
إذا شاهدت إضاءة لمبة لاتهملها لأنها قد تشير إلى أن المحرك لا يعمل بكفاءة وربما يوجد مشكلة في وصول الوقود إلى المحرك إما بسبب نفاذ الوقود من السيارة أو بسبب وجود مشكلة تعرقل وصول الوقود كما ان هناك تقنية جديدة موجودة في السيارات الحديثة مسؤولة عن توصيل الوقود إلى محرك السيارة وهي جهاز "، فقد يكون السبب إختناق في هذا الجهاز لتلفه أو لتراكم الشوائب على رشاشات الانجكشن
ماذا تعني EPC؟
هي اختصار إلى " Electronic Power Control" وتعني القياس الدقيق لعملية الاشتعال والتشغيل داخل المحرك وتضيء عند تشغيلك للسيارة وفي بعض الأحيان تبقى مضاءة وهنا تكمن الخطورة وتصبح علامة تحذيرية إلى وجود خلل ما.
السبب وراء إضاءة لمبة EPC؟
إذا شاهدت إضاءة لمبة لاتهملها لأنها قد تشير إلى أن المحرك لا يعمل بكفاءة وربما يوجد مشكلة في وصول الوقود إلى المحرك إما بسبب نفاذ الوقود من السيارة أو بسبب وجود مشكلة تعرقل وصول الوقود كما ان هناك تقنية جديدة موجودة في السيارات الحديثة مسؤولة عن توصيل الوقود إلى محرك السيارة وهي جهاز "، فقد يكون السبب إختناق في هذا الجهاز لتلفه أو لتراكم الشوائب على رشاشات الانجكشن