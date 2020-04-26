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سيارات

أكثر 3 أعطال في سيارتك وطريقة إصلاحها

الأحد 26/أبريل/2020 - 07:17 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يوجد الكثير من الأعطال تحدث في السيارة سواء المستعملة أو الجديدة، وتتعرض لبعض الأعطال التي تكون في بعض الأحيان مزعجة كثيرًا بالنسبة لنا وربما تعطل مزاجنا ويومنا وعملنا ونخسر الأموال والوقت، لذلك قمنا بإعداد قائمة بأهم أعطال السيارات وكيفية إصلاحها.


1- مشكلة في تشغيل المحرك: إن أعطال المحرك هي الأعطال الأكثر شيوعًا فقد تواجهك مشكلة عدم عمل المحرك

2- عدم عمل مكيف الهواء: من الممكن أن تواجهك مشكلة عدم عمل مكيف الهواء على الرغم من أنه مضاء.


3- ارتفاع درجة حرارة المحرك عن طريق خروج دخان من غطاء المحرك الخاص بعربتك: هناك الكثير من الأسباب التي ربما تكون وراء ارتفاع درجة حرارة المحرك كما ان ارتفاع درجة المحرك وجود تسريبات أو أن مروحة الرادياتير التي تعمل على المحافظة على درجة حرارة المحرك بها مشكلة ما فلا ضرر من فحصها واصلاحها ان كان بها خلل ما.


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