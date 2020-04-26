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سيارات

وظيفة حساس التصفيق في السيارة

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:09 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يستخدم حساس التصفيق أو حساس الصفع لقياس كمية الاهتزازات الناتجة عن انفجار الخليط  في ادخل غرفة احتراق المحرك .

ويُساهم حساس التصفيق في حماية الأجزاء الميكانيكية المتحركة داخل محرك السيارة من عدة عوامل أهمها الحرارة المرتفعة الناتجة عن عملية تأخر احتراق الوقود والهواء.

 
وبعمل هذا الحساس  الهام على ارسال البيانات عبر إشارات لوحدان التحكم في كمبيوتر السيارة حتى تعمل على تقديم او تأخير وقت عملية الأحتراق .

 
 كما يتمتع حسالاسي التفيق بموقع هام في مكان السيارة  فهو يوجد عند الجدار الجانبي لكتلة الأسطوانة البلوك، ويعتبر هو الأقرب من الأسطوانات وذلك لكي يستطيع أن يستشعر مقدار الطرق أو التصفيق الحادث في داخل الأسطوانات عند بدأ إشارة الاحتراق.

ولابد من تغيير حساس التصفيق عند حدوث مشكلة في هذا الجزء الهام من أجزاؤ المحرك حيث أن الحل الوحيد هو تغييره .

 وحساس التصفيق عبارة عن حلقة صغيرة الحجم، يتم توصيلها بواسطة جسم موتور، وللقيام بتغيير هذا الحساس عند تلفه .

 
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