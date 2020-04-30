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المتحدث باسم MBC: من يعترض على برنامج رامز جلال مجنون رسمي لا يشاهده ..فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:57 ص
مازن حايك
مازن حايك
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إبراهيم القادري
قال مازن حايك المتحدث الرسمي باسم مجموعة mbc، إننا نهتم بانتقادات قادة الرأي، وبما ينشر أيضا على السوشيال ميديا، كما أننا تعودنا كمجموعة إعلامية علي إثارة النقاش من خلال أعمال رائدة.


وأضاف مازن حايك أثناء مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن النقد الذي يأتي إلينا ننظر إلي مصدره وواقعه ومصادقيته وحرصه من هذا النقد على توجيه رسالة.


وخاطب مازن حايك، الذين لديهم تحفظات، قائلًا "اللي مش عاجبه طبيعة برنامج رامز جلال وخايفين علي أولادهم وعائلاتهم لا يقومون بمتابعته لأنهم لديهم العديد من الخيارات الأخرى".


وتابع مازن حايك، "برنامج رامز جلال يعرض على 5 قنوات وعلى برنامج شاهد".


واستكمل "برنامج رامز حصد في أول يومين من رمضان على أكثر من 120 مليون مشاهدة في أول 48 ساعة".


وأشار إلى أن أى فرد أو مؤسسة لديها اعتراض على برنامج رامز هذا حقهم ونحترم حقهم بالاختلاف، ولكنهم ليسوا بموقع الإملاء على ملايين المشاهدين وما يجب أن يشاهدونه.

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