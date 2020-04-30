إنييستا: إطلاق اسمي على لاماسيا برشلونة شرف كبير

تحدث أندريس إنييستا، قائد برشلونة السابق، ولاعب فيسيل كوبي الياباني الحالي، عبر الفيديو، وتم البث على قناة البارسا بـ"يوتيوب"، حول فيلمه الوثائقي الجديد، والذي يظهر فيه العديد من زملائه السابقين.





ويظهر في الفيديو، إيفان راكيتيتش، وهو يقول إنه يجب إطلاق اسم إنييستا على لا ماسيا برشلونة، فتأثر إنييستا بالتعليقات ولم ينكر أنه سيكون من اللطيف رؤية اسمه مرتبطًا بأكاديمية النادي الشهيرة.





وقال إنييستا: "أود ذلك بالتأكيد بسبب ما يمثله الأمر بالنسبة لي، أدرك أن الحديث عن لا ماسيا برشلونة أمر كبير".





وأضاف: "لذلك في الوقت ذاته، لا أود إطلاق اسمي عليها، لأن العديد من اللاعبين والأشخاص قد مروا بنفس الأمر وهي تمثل نفس الأهمية لهم".





وأتم إنييستا: "سيكون الوضع صعبًا، ولكن بالنسبة لما تمثله اللا ماسيا، فإن رؤية اسمي مرتبطًا بها سيكون شرفًا كبيرًا لأنه سيكون مدى الحياة".