توك شو

معتز الخصوصي يكشف تفاصيل الأجندة التشريعية لمجلس النواب القادم.. فيديو

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية
معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية
قسم التوك شو

قال معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية ، إن مجلس النواب القادم يضمن كافة فئات المجتمع المصري ، مضيفا أنه سيكون له دور كبير من خلال ترجمة كل القوانين الجديدة إلى واقع ملموس ، خاصة وأنها تمس محدوي الدخل.

وأشار الخصوصي خلال لقائه في برنامج “هذا الصباح” على قناة النيل للأخبار، إلى أن هناك العديد من القوانين التي من المتوقع أن تكون على أجندة مجلس النواب القادم والتي تم تأجيلها لأكثر من دورة برلمانية منها على سبيل المثال قانون الأحوال الشخصية.

وأكد أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي ثار خلاف حولها، ولم يظهر للنور ، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الطلاق ، مشيرا إلى أنه من القوانين الهامة التي يجب أن يناقشها مجلس النواب خلال الفترة القادمة.

وتابع: قانون الإدارة المحلية من القوانين الهامة أيضا التي من الضروري أن يتم مناقشتها خلال الفترة القادمة ، مشيرا إلى أن غياب المحليات كان له تأثير على المجتمع ، مما يحمل عضو مجلس النواب عبء كبير تشريعي وخدمي ، وبالتالي إذا أجريت انتخابات المحليات سيخف العبء على مجلس النواب ، حيث أنه بدلا من أنه يقدم خدمات ، بحيث يركز على الدور التشريعي والرقابي.

واختتم: من بين القوانين أيضا هناك قانون مفوضية التمييز وهو استحقاق دستوري ، وقانون العدالة الانتقالية والذي شهد خلال كبير قبل مناقشته في مجلس النواب.

معتز الخصوصي الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد المتخصص في الشئون البرلمانية مجلس النواب القادم القوانين

