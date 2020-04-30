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رياضة

مارادونا: أرفض قرار تعليق الهبوط.. وأتمنى انتهاء كورونا

الخميس 30/أبريل/2020 - 04:16 ص
أرماندو مارادونا،
أرماندو مارادونا،
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محمد رشاد
يتمنى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، أن تساعد "يد الله" العالم في التغلب على جائحة فيروس كورونا، بدلًا من إنقاذ فريقه من الهبوط.

وكان اتحاد كرة القدم الأرجنتيني، صوت على تعليق الهبوط لمدة موسمين يوم الثلاثاء، الأمر الذي أنقذ نادي جيمانيسيا من الهبوط.

وقال نجم برشلونة ونابولي السابق الذي وصف هدفه المشهور في إنجلترا، قبل نهائي مونديال 1986، والذي سجله بيده، بأن "يد الله" تدخلت: "حدث هذا لنا اليوم وكثير من الناس يسمونها يد الله الجديدة".

وأضاف مارادونا: "لكني أطلب اليوم من هذه اليد أن تتخلص من الوباء، حتى يتمكن الناس من العودة إلى عيش حياتهم الطبيعية بالصحة والسعادة".

وأشار مارادونا، إلى أنه لا يوافق على قرار تعليق الهبوط لمدة عامين، رغم أن القرار يصب في مصلحة فريقه.
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