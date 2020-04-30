مرض غامض يصيب الأطفال بسبب كورونا.. تفاصيل جديدة

تصدّر مرض غامض جديد متعلق بفيروس كورونا المستجد، عناوين الصحف البريطانية هذا الأسبوع، وذلك بعد أن أُصدر تنبيهات عاجلة من أطباء المملكة المتحدة بشأن تأثير هذا المرض الجديد على الأطفال.









يُعتقد أن ما لا يقل عن 12 طفلًا بريطانيًا أصيبوا بالمرض الذي يوصف بأنه "متلازمة التهابية" يشبه مرض كاواساكي ومتلازمة الصدمة السامة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.









وأصدر تقرير حالة مفصل والذي أثبت أن واحد من أولى الحالات المعروفة للمرض كانت مصابة بفيروس كورونا، يوضح التقرير أن رضيعة تبلغ من العمر ستة أشهر مصابة بفيروس كورونا تم تشخيصها أيضًا بهذا المرض الجديد.









وفي التقرير المنشور في مستشفى طب الأطفال، كتب المؤلفون بقيادة فينا جونز، "هذه هي الحالة الأولى الموصوفة لمرض KD مع عدوى فيروس كورونا المتزامنة".









تم إدخال الطفلة إلى المستشفى لأول مرة بعد إصابتها بحمى شديدة، وبعد أربعة أيام من دخولها ، بدأت تظهر علامات مميزة لمرض كاواساكي ، بما في ذلك الطفح الجلدي والعيون الحمراء.









وفي اليوم الخامس أثبتت التحاليل إيجابيتها بالفيروس المستجد "كوفيد - 19"، واستنادًا إلى النتائج ، يدعو الباحثون الأطباء إلى أن يكونوا أكثر وعيًا بالصلة المحتملة بين مرض كاواساكي والفيروس المستجد.









وأضافوا "قد يكون تقرير الحالة هذا بمثابة مرجع مفيد للأطباء الآخرين الذين يرعون مرضى الأطفال المصابين بفيروس كورونا".



