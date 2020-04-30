وفاة شقيق فنان شهير بسبب فيروس كورونا

نشر الفنان المغربي ​سعيد الناصري​ تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يلعن فيه عن وافة شقيقه بعد اصابته بفيروس كورونا.





وقال "الناصرى": "وفاة السيد محمد الناصري أخي وشقيقي بفرنسا.. تغمده الله بواسع رحمته.. أدعو له بالرحمة. إنا لله وإنا إليه راجعون".





وكان الفنان المغربي كشف قبل أسبوعين عن إصابة شقيقه محمد بفيروس كورونا وأنه يرقد بغرفة الإنعاش، وذلك من خلال مقطع فيديو على يوتيوب طالبًا من متابعيه الدعاء له، والبقاء في منازلهم للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس.





وقال الناصري في الفيديو :"لا أستطيع الذهاب للاطمئنان عليه نظرًا للظروف الحالية بعد فرض حالة الطوارئ".





وكان شقيق الفنان سعيد الناصري دخل العناية المركزة الطبية بفرنسا، بعدما أصيب بفيروس كورونا أثناء تواجده هناك، بين أبنائه، حيث لم يستطع أن يعود إلى المغرب بسبب إغلاق الحدود.