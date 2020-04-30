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اقتصاد

أسعار الذهب في الكويت خلال تعاملات اليوم الخميس 30-4-2020

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:45 ص
الذهب في الكويت
الذهب في الكويت
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احمد علام
ننشر أسعار الذهب الكويتي اليوم، الخميس 30-4-2020، حيث يبلغ سعر الذهب "عيار 21" في الكويت نحو 14.97 دينار كويتي.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الكويت في بداية تعاملات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الكويت بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي.


وتتأثر أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الدينار الكويتي.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي:

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (17.10 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (55.26 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (15.62  الدينار الكويتي) أي ما يعادل (50.66 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (14.97  الدينار الكويتي) أي ما يعادل (48.35 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (12.83 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (41.45 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 (9.98 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (32.24 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.55 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (27.63 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت لـ الأوقية (531.91 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (1,719 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت لـ الجنيه (119.73  الدينار الكويتي) أي ما يعادل (386.83 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت لـ الكيلو (17,103 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (55,260 دولار أمريكي)
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